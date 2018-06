Almeyda no está fuera de Chivas, aclara De Anda

Después de tantos problemas que se han vivido alrededor de Chivas, Francisco Gabriel De Anda, aseguró que Matías Almeyda seguirá siendo entrenador del Rebaño Sagrado.





Este día en conferencia de prensa el director deportivo del Guadalajara aseguró que no hay sustitutos para Matías Almeyda ya que el técnico va a seguir siendo entrenador para los próximos torneos.



Futbol Confirman el pase de Rodolfo Pizarro a Monterrey

“Yo garantizo que Matías es técnico de Chivas, yo en ningún momento he dejado abierto la posibilidad de que Almeyda se vaya. No he hablado con nadie para sustituir a Matías Almeyda. Mauro es mi amigo, pero tiene mucho que no hablo con él”, aseguró De Anda este día ante os medios de comunicación.





Respecto a todos los rumores, donde incluso algunos futbolistas se manifestaron en redes sociales, Francisco Gabriel aseguró que ya aclaró la situación con el técnico y con los mismos jugadores.





“Hubo una confusión, yo acabo de hablar con Matías y también con cada uno de los futbolistas y aclare el problema”, declaró el director deportivo.