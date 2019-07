"Amar más, odiar menos", el emotivo mensaje que Rapinoe dio en NY

Estados Unidos está de fiesta y cómo no, si hace apenas unos días el equipo estadounidense se coronó en la Copa Femenil 2019 luego de demostrar en la cancha de lo que están hechas.

Sin embargo, estas mujeres no sólo destacan como jugadoras, sino que además, son mujeres con grandes convicciones y que buscan algo mejor para el mundo entero, tal como lo expresó Megan Rapinoe, vicepresidente del equipo y reconocida como la mejor jugadora de la final del torneo.

En medio de un ambiente de júbilo, Megan conmocionó a los asistentes con un emotivo discurso, en el que pidió a "amar más, odiar menos", para "hacer del mundo un lugar mejor", siendo mejores como seres humanos.

"Debemos saber que esto es responsabilidad de todos".

"This is my charge to everyone. We have to be better. We have to love more, hate less. We've got to listen more and talk less. We've got to know that this is everybody's responsibility."



Asimismo Rapinoe aseguró estar muy orgullosa de su equipo y de lo que juntas han conseguido.

"Es un honor para mí liderar a este equipo en el campo. No hay otro lugar en el que prefiera estar, ni siquiera en la carrera presidencial. Estoy ocupada, lo siento".

Además, alentó a sus seguidores a mejorar de manera personal y después intentar con las personas más cercanas a ellos, pues reiteró que esta tarea "es responsabilidad de cada persona".

"Háganlo con sus amigos más cercanos, con las 10 personas más cercanas a ustedes, las 20 personas más cercanas a ustedes, las 100 personas más cercanas a ustedes".

Finalmente, invitó a los asistentes a contribuir con pequeñas acciones, pero que reflejen una gran diferencia, "si este equipo es una representación de lo que puede hacer cuando lo hace, tomen esto como ejemplo. Este grupo es increíble".

Selección de EU no va a la Casa Blanca

En entrevista para el programa "Anderson 360" de la cadena CNN, Rapione aseguró que luego de haber hablado con algunas de sus compañeras, se confirma que no visitarían la Casa Blanca a pesar de la invitación extendida por el presidente Donald Trump.

"Yo no iría y tampoco irían todas las compañeras de equipo con las que he hablado explícitamente".

"No creo que nadie en el equipo tenga interés en prestar la plataforma por la que hemos trabajado tan duro y las cosas por las que luchamos y la forma en que vivimos nuestra vida. No creo que queramos que eso sea corrompido por esta administración ".

La capitana, una de tantas jugadoras lesbianas del equipo, también apuntó al célebre eslogan 'Make America Great Again (Devolver la grandeza a Estados Unidos)' de Trump, diciendo que el presidente está mirando hacia un pasado que "no fue bueno para todos" y del que considera que "está excluyendo a las personas. Me está excluyendo. Está excluyendo a las personas que se parecen a mí. Está excluyendo a las personas de color".

Por tanto, Trump respondió en Twitter que "Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo".

Los planteles campeones son tradicionalmente honrados con una invitación a la Casa Blanca en Estados Unidos, aunque Trump a veces ha revocado las invitaciones después de que algunos miembros de los equipos lo criticaran.

Entre los equipos que han rechazado la oferta se encuentran los Golden State Warriors de la NBA y los ganadores del Superbowl del año pasado, los Philadelphia Eagles de la NFL.

Este es el discurso íntegro de Megan Rapinoe ⬇

Este grupo es tan resistente y tan duro. Y tiene tanto sentido del humor... No hay nada que pueda perturbar a este grupo. Ahora nos toca relajarnos, tomar té, celebrar. Tenemos el pelo rosa y el pelo morado. Tenemos tatuajes y rastas. Tenemos chicas blancas y negras. Chicas heterosexuales y chicas gays....

No podría estar más orgulloso de ser vicecapitana de este equipo con Carli y Alex. Es un honor para mí liderar a este equipo en el campo. No hay otro lugar en el que prefiera estar, ni siquiera en la carrera presidencial. Estoy ocupada, lo siento.

Este es mi encargo para todos: tenemos que ser mejores. Tenemos que amar más, odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Debemos saber que esto es responsabilidad de todos. Cada persona que está aquí, cada persona que no está aquí, cada persona que no quiere estar aquí. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor.

Creo que este equipo hace un trabajo increíble cargando con esa tarea a nuestra espalda y entendiendo la posición que tenemos y la plataforma que tenemos en este mundo. Sí, hacemos un deporte. Sí, jugamos al futbol. Sí, somos mujeres atletas. Pero somos mucho más que eso. Y ustedes también lo son.

Son mucho más que aficionados. Mucho más que alguien que sólo apoya un deporte. Son mucho más que alguien con quienes sintonizamos cada cuatro años. Alguien que camina por estas calles todos los días. Ustedes interactúan con su comunidad todos los días. ¿Cómo pueden mejorar su comunidad? ¿Cómo pueden mejorar a la gente que los rodea? Háganlo con sus amigos más cercanos, con las 10 personas más cercanas a ustedes, las 20 personas más cercanas a ustedes, las 100 personas más cercanas a ustedes. Es responsabilidad de cada persona hacerlo...

Tenemos que colaborar. Esto afecta a todo el mundo. Este es mi encargo para todos: haz lo que puedas. Haz lo que tengas que hacer. Sal fuera de ti. Sé más, sé mejor, sé más grande que nunca. Si este equipo es una representación de lo que puede hacer cuando lo hace, tomen esto como ejemplo. Este grupo es increíble.

Entre gritos y llamados a la igualdad de salarios, la selección femenina de fútbol de EU festejó con un desfile en NY. / Foto: Reuters Las futbolistas vestían camisetas idénticas negras con la leyenda "Campeonas del mundo" bordada en dorado. / Foto: Reuters Saludaron a la multitud desde varios camiones que circulaban lentamente por las calles del sur de la ciudad, desde el Battery Park a la alcaldía. / Foto: Reuters Distendidas, sonrientes, algunas se acercaron al público y firmaron camisetas o estuches de teléfonos celulares. / Foto: Reuters La jugadora más conocida del equipo, Megan Rapinoe, hizo la icónica pose con la que firma sus goles al presentar el trofeo de la Copa del Mundo. / Foto: Reuters El equipo regresó desde Francia el lunes, 24 horas después de derrotar a Holanda en la final por 2-0, alcanzando así su cuarta Copa del Mundo, un récord histórico. / Foto: AFP "Adoro su personalidad y la impresión que dejan juntas en el campo", dijo a la AFP Gracie Taylor, una niña que acudió al desfile con su padre. / Foto: Reuters Rapinoe, de 34 años, con el pelo teñido de rosa, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al presidente estadounidense, Donald Trump. / Foto: Reuters

Con información de AFP