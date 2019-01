América hace oficial la salida de Cecilio Domínguez

Como si fuera la crónica de una muerte anunciada, Cecilio Domínguez se convirtió en nuevo jugador del Independiente de manera oficial, toda vez que la cuenta del América en redes sociales confirmara la salida del paraguayo para desearle éxito en su nueva etapa como futbolista.



Fueron semanas de negociaciones entre las Águilas y el conjunto argentino, que fue el que levantó la mano como la principal opción para cumplir los deseos del mediocampista guaraní, quien había expresado anteriormente su deseo de abandonar Coapa al no tener ahí un rol protagónico pese a haber formado parte del plantel campeón del Apertura 2018.

Con todo y el buen inicio de campaña que el ahora ex 10 americanista había tenido, la decisión estaba tomada por la dirigencia azulcrema de dejarlo partir.

Cabe mencionar que los Millonetas recibieron un total de seis millones de dólares por el 75 por ciento del pase del mediocampista y el resto del monto les será cubierto en pagos.

Domínguez entrenó todavía ayer en Coapa, pero en esas horas, su representante llegó a un acuerdo total con el Rojo de Avellaneda, por lo que la operación se volvió un hecho y, al fin, pudo viajar anoche con rumbo a Buenos Aires.

Ahora, el campeón de Liga busca un nuevo elemento para cubrir esa zona del campo y su principal opción es Alejandro “Kaku” Romero, con quien han tenido complicaciones en la negociación.





Insaurralde hace oídos sordos

Cristian Insaurralde no quiere distracciones. Piensa en el América y nada más.

Ante la posibilidad de emigrar al futbol argentino con el Newells Old Boys, el futbolista peruano no quiere saber nada de la negociación hasta que ésta no se concrete, y prefiere enfocarse únicamente en sumar minutos en la Liga MX con las Águilas.

“Estoy jugando e intento hacerlo de la mejor manera. Le pedí a mi representante que no habláramos, que si en algún momento ellos tomaban la decisión, entre clubes, me lo informen, pero que por el momento no me dijeran nada, para estar tranquilo”, explicó el argentino.

Más allá de analizar en salir del conjunto azulcrema, las intenciones del sudamericano son aprovechar las oportunidades que se abrirán ante las bajas por lesión que han sufrido algunos de sus compañeros.

“Lo que trato de tener en la cabeza es ponerme bien para cuando me necesiten, ahora han ocurrido algunas cosas con respecto a las lesiones de los chicos y he podido jugar un poco más, pero uno como profesional se debe preparar día a día para lo que toque”, admitió. “Lamentable lo de Jérémy. Le mando mucha fuerza y trato de que mis posibilidades no sean por una desgracia de alguien sino una competencia sana”, agregó.

Sin embargo, el mediocampista no ve con malos ojos emigrar al futbol de su país.

“El futbol argentino es una competencia diferente y en mi caso si me toca ir, no lo veo con malos ojos”, finalizó.