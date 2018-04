América es eliminado de Concachampions por el Toronto

El Toronto de Canadá avanzó a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 este martes luego de empatar 1-1 con el América en el partido de vuelta de su semifinal jugado en el estadio Azteca.

Las 'Águilas' del América iniciaron el juego buscando con vehemencia remontar la desventaja de 3-1 del juego de ida, pero el equipo canadiense las sorprendió con el gol.

Se jugaba el minuto 12 cuando el Toronto tejió una jugada ofensiva en el último tercio de la cancha. Con triangulaciones los visitantes llevaron el balón hasta el corazón del área donde Jonathan Osorio firmó el 1-0 ante el arco desprotegido.

Después de esta aproximación, el portero estadounidense Alexander Bono se convirtió en la figura del Toronto al evitar la caída de su marco cuando menos en un par de oportunidades claras para el América.

Allstate Save of the Game: 28' After Ibargüen's cross from the left finds Valdez who connects a powerful diving header. @torontofc's Alex Bono performs a miraculous save to clinch the @Allstate Save of the Game #SCCL2018 pic.twitter.com/eBWg4ps8pb — Concacaf (@Concacaf) 11 de abril de 2018

El 1-1 americanista llegó hasta el minuto 90+1 con un penal marcado por una falta sobre Oribe Peralta y anotado por el colombiano Mateus Uribe.

Tras ganar la eliminatoria con marcador global de 4-2, el Toronto se enfrentará al Guadalajara, que este martes en la Arena Red Bull empató 0-0 con el New York de Estados Unidos y lo eliminó con una pizarra acumulada de 1-0.