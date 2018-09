América es eliminado de la Copa y Miguel Herrera se queda sin explicaciones

Sin explicación alguna. Así fue como se presentó Miguel Herrera en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo a manos de Juárez FC en el estadio Azteca. Y es que al ser cuestionado sobre que le puede decir a sus seguidores por el resultado adverso, el timonel azulcrema no encontró argumentos.

“Ninguna explicación. No se le puede dar explicación. La gente exige ganar y no lo hicimos. No hicimos bien las cosas”, indicó, al tiempo de manifestar que a su grupo le dijo que ahora deben enfocarse en el Clásico contra Chivas del próximo domingo.

“Nada más eso, que viene un juego distinto y hay que preparar el que sigue. Yo siempre he dicho que los Clásicos son importantes. Acá exigen los títulos y este ya lo dejamos ir”, aseveró.

Sobre los errores que detectó en su escuadra, el “Piojo” resaltó la falta de atención y manejo de partido.

“Tuvimos poca atención, no manejamos bien la pelota. Parece que meter un gol el equipo cambia su idea, achicamos mal, errores graves que hemos tenido y nos cuestan goles”, explicó.

Al final, y acerca de la autocrítica que se hace a él mismo en alguna falla cometida desde la dirección técnica, Miguel consideró que el yerro fue poner a Carlos Vargas dentro de los tiradores de penalti.

“Me equivoqué a mandar un chavo en la tanda de cinco penaltis. Vargas lo hace bien, pero le tocó fallar”, dijo.

Al final, Herrera consideró que sin la Copa MX, tiene a 22 piezas disponibles para pelear la Liga.

“Hoy armaría un equipo de 22 jugadores nada más porque ya perdimos el torneo que nos hacía hacer cambios. Tenemos que buscar el título con todo”, cerró.