América Femenil está en la Gran Final; acabó con los sueños de Chivas y su remontada

Lo que se vivió en la semifinal de ida se quedó corto con las emociones de esta noche en el Akron. Chivas lo dio todo por su gente y pese a que el panorama en primera instancia no era nada favorable, lograron darle vida a sus seguidores.

Sin embargo, el ADN de las cremas se hizo presente y ante un recinto que pesó, la polémica del VAR y varias amonestaciones en su contra le cortaron el sueño del ‘Bi’ a las tapatías y volvieron a una Final de la Liga MX Femenil, casi cuatro años después.

Te puede interesar: Liga Femenil MX | El principal objetivo es atraer inversión

Andrea Pereira dibujó el primero para las de Villacampa, mientras que Alison González aumentó la ventaja. Con dos en contra en ese momento, el Rebaño sacó la casta y Adriana Iturbide metió a su equipo a la contienda, por lo que minutos después Gabriela Valenzuela y Licha Cervantes acorralaron a la visita, lo que de nada sirvió ya que Kiana Palacios mostró su olfato goleador para darle el boleto a las Águilas.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!!



Desde los once pasos, Andrea Pereira inaugura el marcador en el Estadio Akron. 🔥#VamosPorEllas👊🏼 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/xWEBPdIGS2 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 8, 2022

Movido. Así fue el arranque del cotejo, donde ninguna escuadra quiso regalar nada. América tomó el protagonismo y en menos de lo pensado se puso al frente tras una jugada brusca dentro del área. La silbante marcó la pena máxima y la española venció a Blanca Félix.

Las de Coapa fueron cada vez más insistentes en sus ataques y en una gran combinación colectiva, pudieron aumentar su ventaja. Scarlett Camberos hizo una jugada de ensueño y se quitó las marcas de Rubí Soto y Victoria Acevedo.

La mediocampista le dejó el balón a Jocelyn Orejel, que sin más mandó un ligero trazo para Nikky Hernández. La presión estuvo cerca del área y luego de que la redonda pasó también en los pies de Aureli Kaci, Katty Martínez probó su puntería con un zurdazo.

La ‘Killer’ logró parte de su cometido y todos en la banca del Rebaño entraron en pánico, aunque segundos después retomaron el aliento, ya que dicho disparo solamente le sacó pintura al poste: “Vamos, vamos”, gritó desde su lugar el técnico Ángel Villacampa.

En las contras, el ‘Pato’ Alfaro no pudo ocultar sus nervios y muy a su estilo, le dio instrucciones a las locales, mientras iba de un lado a otro con las manos sin control.

Chivas no se quiso quedar atrás y pese a que la situación no era nada favorable, Licha Cervantes peleó una vez más. En un rebote, Carolina Jaramillo le puso la pelota a la artillera y con toda la fe de sus seguidores, se metió al corazón del área para encarar a Itzel González, quien achicó a tiempo para cortar el peligro.

Rueda el balón para la segunda mitad 🦅✨ pic.twitter.com/DbjGZyycfV — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 8, 2022

Para la segunda parte, ya sin nada que perder, el ‘Pato’ Alfaro salió con dos modificaciones en la búsqueda de una reacción, por lo que Michelle González y Adriana Iturbide fueron las elegidas para entrar al rectángulo verde.

En cuanto al técnico de las azulcremas, mantuvo su confianza en el mismo esquema y solamente salió con un movimiento tras darle paso a Kiana Palacios.

Las acciones se reanudaron y Licha Cervantes pisó el acelerador. La número 24 no esperó a nadie y con el tiempo encima se acercó al área de la visita con un potente cañonazo por izquierda, mismo que no tenía dirección por lo que no preocupó a la cancerbera.

Ángel Villacampa notó la reacción de su rival y con su esquema a la ofensiva mandó más piezas a la batalla.

América recuperó el protagonismo y en otra oportunidad, puso el segundo. Alison González se entendió con Scarlett Camberos, que desde su banda desbordó hasta llegar al área. La ahora seleccionada nacional mandó un centro al área y así como llegó, ‘Aligol’ empujó.

De Scarlett para ALIGOL ⚽️⚽️#EstoEsAmérica 🦅 pic.twitter.com/9qsgEuV7Jm — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 8, 2022

El vuelo de las Águilas estaba en lo más alto, cuando cinco minutos después Adriana Iturbide sorprendió a todos con un remate de cabeza gracias a un balón parado.

El tanto inyectó de ánimo a Chivas y los papeles se invirtieron en cuanto a la presión. Una jugada por derecha de Licha Cervantes y Gabriela Valenzuela le dio vida a las suyas con remate de cabeza.





El recinto retumbó y las de amarillo cayeron por un momento en nerviosismo, lo que aprovechó el Rebaño. Una falta dentro del área y penal para Chivas. Licha volvió a asomarse y con frialdad dibujó el tercero.

Ocho fueron los minutos que se agregaron y en plena agonía Kiana Palacios anotó el del boleto a la Gran Final. El tiempo se cumplió y no hubo más.

Nota publicada originalmente en ESTO