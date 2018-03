América femenil quiere el título y va por la revancha

Tras once jornadas disputadas el conjunto de Coapa se encuentra cerca de obtener nuevamente su boleto a las semifinales de la Liga Femenil. Lucero Cuevas reconoció que en comparación al torneo anterior la competencia es más difícil, sin embargo aseguró que no le temen a nadie: “Ahora todo es diferente. En el torneo pasado algunos equipos se notaban más débiles pero se levantaron y eso es bueno porque aumenta la competencia”, señaló para ESTO.



En el Apertura 2017 del certamen rosa, las Águilas detuvieron su vuelo en semifinales al ser eliminadas por su máximo rival, Chivas. Hoy las dirigidas por Leonardo Cuéllar cambiaron el chip pero no olvidan aquel sabor amargo. La delantera estrella de Coapa, aseveró que irán por la revancha: “La verdad es que si nos dolió porque estábamos haciendo las cosas bien, además a eso se le agregó que nos eliminó el Rebaño por lo que nos quedó una espinita clavada”, reveló.

“Desde que acabó nuestra participación en el torneo pasado nos fijamos la meta de llegar a la gran final. Ahora estamos más unidad que nunca y eso nos ha ayudado mucho para ir partido a partido sacando los resultados, así que creo en mis compañeras y creo en lo que yo puedo aportar para obtenerlo”, agregó.

Representar al América no es tarea fácil, pero Cuevas no siente presión alguna por tener a Oribe Peralta cómo mentor, jugador que también en su máximo ídolo: “Siempre he admirado a Peralta y ahora que estoy acá es grato poder tener consejos de la persona que admiras, además de que ambos representamos al mejor equipo de México”, finalizó.

Con siete victorias, tres empates y una derrota las águilas se ubican en la segunda posición del Grupo 1 con 24 unidades. Este fin de semana recibirán Tijuana, en un duelo crucial para mantenerse en la parte alta. Cabe recordar que faltan tres duelos para saber quiénes llegarán a semifinales de la Liga Femenil.