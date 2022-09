América, más líder que nunca; derrota con polémica a las Chivas

Terminó el debate, puede ser que nunca lo hubo. América le enseñó a Chivas quién es el equipo más grande de México. Los cruces de palabras le pusieron calor al juego durante la semana, ambos clubes se autoproclamaron como los más grandes del país, sin embargo, en la cancha las Águilas le pasaron por encima a los rojiblancos.

América ganó por los goles de Henry Martín y Alejandro Zendejas, pero también por el empuje de su gente, el coloso de Santa Úrsula tuvo un ambiente hostil como hace mucho no se observaba. La casa de las Águilas se convirtió en ese monstruo de miles de cabezas que tanto se habla. América ganó por sus aficionados, sus jugadores, su técnico. El 2-1 ejemplificó lo que es el cuadro azulcrema en la actualidad, un equipo agresivo, goleador y que gana. Chivas tuvo una reacción, pero no para detener el vuelo de los amarillos.

América pegó rápido, ni tiempo le dio a Chivas de acomodarse en el campo. Luis Olivas trompicó a Henry Martín en el área, Adonai Escobedo señaló el penalti. Henry tomó el balón y con un potente disparo abrió la cuenta. La Bomba yucateca está encendida y no para de anotar. Gerardo Martino le tiene que guardar un puesto para Qatar 2022. Santiago Giménez del otro lado del charco es el otro delantero con mejor ritmo goleador, pero esa es otra historia.

América jugó con el gol tempranero, los azulcremas aturdieron a Chivas, los desesperaron y esperaron para pegar de nuevo.

Diego Valdés con un tiro de lejos estuvo cerca de aumentar la cuenta. Miguel Jiménez le sacó un balón con un gran vuelo.

El siguiente remete cuajó. Alejandro Zendejas no se tentó el corazón contra su anterior equipo y con un tiro raso puso el segundo clavo en el ataúd, con ese fue suficiente.

Chivas tuvo que caer como el otro equipo grande que es, Cristian Calderón vino de la banca para enseñar que no solo es valiente con los micrófonos, el Chicote le regresó la vida al Rebaño con un remate en el área.

El Clásico no es Clásico si no existe polémica. Sergio Flores cabeceó en el área, Ochoa atajó, pero pareció que el balón entró en su totalidad. El VAR no lo confirmó y el juego siguió.

El Rebaño quemó todos sus cambios, múltiples balones llegaron al área americanista, sin embargo, el tiempo se les agotó.

América se lleva los tres puntos, el liderato general y mantiene intacto el ego.