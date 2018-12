América no dejó ir a Bruno Valdez a Boca Juniors

Bruno Valdez se ha convertido en uno de los mejores jugadores de América, incluso fue clave para que el equipo de Coapa lograra consagrarse campeón en el Apertura 2018 y en el club saben de la valía del defensa paraguayo.

En entrevista con Futbol a lo Grande del país natal de Valdez, el futbolista comentó que Boca Juniors estuvo interesado en hacerse de sus servicios; sin embargo, el equipo azulcrema ni siquiera puso precio por el central.

“Por decisiones del club América no me quisieron vender; fueron a buscarme y no me quisieron vender, por eso no pude ir al club Boca. No me pusieron ningún precio”, declaró.

Finalmente, el paraguayo permaneció en el equipo mexicano y a la postre fue fundamental para el título 13 de América.