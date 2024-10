América se va del estadio Ciudad de los Deportes: ¿dónde jugarán las Águilas?

El torneo Apertura 2024 quedará en el olvido para el América en caso de no conseguir el tricampeonato. Los malos resultados y el abandono de los aficionados son muestra de que no se vive el mejor momento, a pesar de ganar el bicampeonato.

Uno de los temas que más le preocupa a la gente de las Águilas es el abandono que sufrieron en el estadio a pesar de los títulos. Ante ello, el presidente deportivo del equipo de Coapa, Santiago Baños, habló sobre el cambio de sede ante la baja asistencia al estadio Ciudad de los Deportes.

En una entrevista con TUDN, el directivo americanista reconoció estar decepcionado por la actualidad del club. Ante ello, ya buscan que en este mismo torneo puedan jugar en otros estadios como local y a más tardar sería para el Clausura 2024.

“Todavía podríamos cambiar de sede en este torneo porque tenemos tiempo suficiente para hacer los arreglos; la idea es que si no es en este sea el próximo torneo. Estamos viendo si movernos en todo el interior de la República o tener una sede en donde juguemos más partidos”.

¿En qué estadio jugará América si se van de Ciudad de los Deportes?

Si bien Santiago Baños, presidente del América, no reveló ningún nombre, desde tiempo atrás se manejan varias posibilidades. Dos de los escenarios que se mencionaron fueron el de La Corregidora en Querétaro y otro del que se habló fue el Nemesio Diez del Toluca. Pero de momento, no hay nada confirmado por algún mando de las Águilas.

¿Por qué las Águilas se van del estadio Ciudad de los Deportes?

La baja asistencia del equipo generó que los directivos de las Águilas del América busquen otras opciones. De hecho, Santiago Baños se mostró decepcionado por lo que ocurre en el Apertura 2024.

“No me preocupan (las entradas), pero me entristece porque pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha y estando en un estadio más chico íbamos a tener lleno cada 15 días y desafortunadamente la afición no ha respondido”.

