"América tocó fondo", admite "Piojo" Herrera

Contundente y sin rodeos. Así se mostró Miguel Herrera al asegurar que América tocó fondo en el partido contra Necaxa por el hecho de haber dejado de hacer cosas que el torneo pasado los llevaron a ser campeones y por ende, todas sus fallas se magnifican.

“Estamos conscientes de que el equipo toca fondo. Hemos dejado de hacer cosas que nos llevaron a ser el campeón. Los errores se magnifican; cuando hay atención, los errores se pueden cubrir. Si fallas adelante y atrás, no salen las cosas”, comentó.

Dentro de todo, el “Piojo” señaló que el trabajo es la única vía que los llevará a salir del bache en el que se encuentran, ya que la sola presencia no los hará retomar el rumbo.

“La única forma que conozco de hacer bien las cosas es trabajar. No hay que descubrir hilos negros. Debemos trabajar para salir de ahí y meterle porque si creemos que con la presencia vamos a ganar, ya nos demostraron que no”, reconoció, al tiempo de señalar en donde es el punto en el que ha encontrado más cosas por corregir.

“Sobre todo en la forma de arrancar los jugos. No somos el equipo concentrado, no pasa mucho por pararte en la cancha y pensar que eres; no tenemos la actitud del torneo pasado, el hambre y el deseo. Tenemos que trabajar para poder formar el once que nos marque diferencia”, expresó.

Finalmente, Miguel reconoció que el ánimo en el vestidor se encuentra decaído y levantarlo será la prioridad.

“El vestidor está caído. Tenemos que trabajar para levantarlo. Tuvimos errores muy puntuales que hacen que un rival que no te ataque nunca, te haga tres goles con tres pelotas. Cuando nos ponemos arriba en el marcador, somos inteligentes, pero debemos aprovechar las ocasiones que tenemos. El equipo empieza a dejar de hacer, los rivales van a matarse como siempre ha sido”, terminó.