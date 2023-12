América vence al Barcelona 2-3 tras una remontada espectacular

El poder del campeón volvió a quedar demostrado, América derrotó al Barcelona con una remontada perfecta en el Cotton Bowl. El 2-3 en Dallas, dio una muestra del poderío del equipo de Coapa, que una vez más vio a Henry Martín como su máximo salvador. Fue la "Bomba yucateca" la que explotó en el complemento para finiquitar al cuadro culé.

Al monarca azteca le costó el comienzo, pues el desequilibrio catalán llegó gracias a su juvenil alineación. Frenkie de Jong, Joao Félix y Andreas Christensen fueron los más experimentados en el terreno de juego para los blaugranas. El descaro llegó por la banda derecha. Lamine Yamal aprovechó la desconcentración de Chava e Israel Reyes para sacar un disparo mordido que se fue directo a la red.

Las Águilas, con un cuadro alternativo al que se coronó el pasado domingo, tuvo en Julián Quiñones a su referente. El delantero mexicano supo sobrevivir ante la marca barcelonista, que presionó en todo momento. Los rebotes le beneficiaron a los emplumados. Zendejas, con un centro raso, dejó a Quiñones solito, a quien se le enredó el balón entre las piernas del 33, antes de desesperarse, hizo un taco que impactó porque llegó a la red. ¡Gol de América!

El Barca no bajó los brazos. Si bien no tuvo el esférico, fue en las contras las que le abrieron la oportunidad de brillar. Fort fue un cuchillo que se incrustó en la zona baja americanista. Su centro llevó veneno, Guiu no tuvo miedo y puso el segundo en la red a favor de los españoles.

El descanso trajo tranquilidad al Cotton Bowl, aunque los jugadores más importantes de ambos planteles se quedaron en calentamiento.

Oriol Romeu fue la respuesta de Xavi, mientras que Lara, Jiménez y Naveda entraron por las Águilas. El juego no cambió. La velocidad fue la característica de dos equipos que pelearon hasta anotar

Cabecita Rodríguez se quedó corto en un pase. Parecía que Cubarsí se quedaría con el esférico, aunque Quiñones no dejó de pelear, le robó la pelota al cadete y frente a Astralaga, igualó la contienda para el club mexicano.

Los cambios continuaron. Ferran, Cancelo y hasta Lewandowski entraron por los catalanes. América no se podía quedar atrás. Fidalgo, Henry, Brian Rodríguez y Diego Valdés, prometieron la victoria crema.

Los segundos finales arribaron a Dallas. Las Águilas no dejaron de insistir, el premio llegó de los pies de su Mago. Valdés colgó la pelota al punto penalti, con firmeza, Martín se levantó para sentenciar el encuentro. El capitán azulcrema hizo su característico gesto con los brazos abiertos.

El Barcelona no respondió, América demostró que está listo para ir por la 15. No hubo más, ante un juvenil cuadro catalán, el ave volvió a volar.

𝙍𝙀𝙎𝙐𝙈𝙀𝙉 ⚽️ #BarçaAmérica en Dallas pic.twitter.com/GHBfH4HwyH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 22, 2023

