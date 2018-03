América viajó a Panamá sin sentirse favorito

El 4-0 que el América le propinó al Tauro todavía no es suficiente para que Miguel Herrera piense en las semifinales de la Concacaf Liga de Campeones, antes, en su mente solamente existe finiquitar la serie ante el cuadro panameño, aseguró a su salida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.





“Con la determinación que hemos enfrentado todos los partidos, con la idea de ir a ganar, sacar el resultado y regresar para preparar el siguiente partido. No, la verdad es que enfrentar al rival que venga, primero hay que cerrar bien, luego ya veremos quien toca, pero los que vienen me parecen los rivales más fuertes que puedes enfrentar en el torneo y el que salga de ahí lo hará con la idea de llegar a la final”, dijo.





El ”Piojo dio descanso a algunos de sus jugadores importantes, tal es el caso de Matheus Uribe, Emanuel Aguilera, Renato Ibarra y Jérémy Ménez, pero sabe que tiene una gran plantilla, con la que puede salir avante.





“Acá todos están matándose para conseguir los objetivos que tiene el club”, fue tajante.





América está ante la posibilidad de llegar a 12 juegos sin perder, por lo que romperían su propia marca, sin embargo, eso nada le interesa a Herrera.





“No, la verdad no me quita el sueño, me interesa que el equipo siga teniendo buen jugo, buen funcionamiento y si eso lleva consecuencias que bueno”, mencionó.





Las Águilas son el único cuadro mexicano que lleva mano en su serie, pero Miguel afirmó que Chivas, Tigres y Tijuana, tienen con qué dar la vuelta al marcador.





“La verdad los equipos mexicanos todos se fueron de visitantes, el resultado de Tigres no es tan malo, me parece que Tigres tiene el plantel y está en casa, para pasar, Chivas tampoco trae un marcador tan malo, el que más difícil la puede tener es Tijuana, pero estoy seguro de que harán un gran esfuerzo”, puntualizó.









Ante la posibilidad de tener un torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX, el “Piojo” no quiso opinar, pero sí expresó que le gustaría que México vuelva a la Copa Libertadores.





“Vamos a ver primero si se da y como llegas a este torneo, vamos a ver como se dan las cosas, es adelantar opiniones de algo que todavía no se da. Me parece que serían importantes las formas, la Libertadores es un torneo muy importante, pero el formato cambió y se pega mucho con nuestra liguilla”, remató.