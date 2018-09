Cinco razones por las que América es más grande que Chivas

Llegó el día, ese que esperas desde el momento en que se da a conocer el calendario. No hay rival al que le quieras ganar más que al de hoy. No hay colores a los que seas más alérgico, como los que usan los de enfrente. Hoy se juega el Clásico.

América y Chivas. Los clubes más importantes del país se ven las caras; sin embargo, a pesar de la rivalidad, hay varias cosas que uno no tiene, hay varios puntos que a uno le falta para estar a la altura del otro, por eso te dejamos las 5 cosas por las que el Club América es el más grande de México.





SUS HAZAÑAS

Decir que América es grande por su historia, sería una salida fácil. Todos los equipos la tienen; pero la de este club, es como escrita para una película, de esas en las que los héroes salen cansados, malheridos, pero siempre triunfando.

Los capítulos más memorables de la leyenda azulcrema son historias de puro corazón, de garra, de orgullo.

Volteretas históricas, logros impensados. Regresos épicos.

Las finales ante Chivas, ante Tampico o Necaxa. La inolvidable noche en que con 10 y sobre la hora le sacó el campeonato a Cruz Azul. Las vueltas en Concacaf ante Herediano, o el Maracanazo ante Flamengo.



Algo tiene esa playera, algo hay en esos colores, que te impiden bajar los brazos y luchar hasta el final. Bien lo dice el slogan… “Se defiende con la vida”.

SUS LEYENDAS

Hablar del Club América es hablar de los protagonistas de una historia rica no solo en títulos o pasajes memorables, sino también de los protagonistas de esos logros. De los que se han puesto la camiseta y se han entregado a ella como la vida misma.

Algunos con garra, otros con corazón, algunos más a puro talento, pero el cuadro azulcrema siempre se caracteriza por tener a los mejores jugadores en su plantilla.

No hay mejor ejemplo de lo anterior que Cuauhtémoc Blanco y Carlos Reinoso. El primero, uno de los mejores tres futbolistas en la historia de México, el segundo, uno de los mejores 5 extranjeros que han venido al Futbol mexicano.

Foto: Cuartoscuro

Dos tipos a los cuales el talento de le salía por los poros. Cada pincelada, cada gol, cada joya. Pero sobretodo, el amor por el club, que años después de que ya dejaron las canchas, sigue. Demostrando cada vez que tienen oportunidad.



Pero antes que ellos, en la cadena de los máximos referentes del América, se tiene que poner al más grande americanista de todos: don Alfredo Tena… El Capitán Furia..

Sí hay un sinónimo de Club América, ese tiene que ser Alfredo. Tuvo, tiene y tendrá todas las cualidades que definen a este club. Garra corazón, talento, compromiso, entrega, amor por la playera, clase, elegancia, ambición.

Después podemos hablar de los Borja o Zagues. Dos de los máximos referentes históricos de la selección mexicana. De los Baca, Zelada, Ortega, Hernández, Cesilios, Brailovsky, Santos, De esos que hicieron de la liga mexicana, una era antes y después de su futbol, de todo lo que ganaron.



Foto: Cuartoscuro

En tiempos más recientes, de los Cabañas, de los Benítez, o Guillermo Ochoa, Zamorano, Ríos, Pavel, Villa. Una lista interminable de gente que gracias a su entrega, hicieron de este equipo el más grande de todos.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Club América

SU IMPORTANCIA A NIVEL INTERNACIONAL

No vamos tan lejos. Hace poco, cuando se preguntó en España si conocían a las Chivas, la gente la confundía con “el equipo que viste de amarillo y azul”. Y no es para menos. Las Águilas, cada que pueden, ponen en alto el nombre de México.

Máximo ganador en la historia de Concacaf, 3 veces representante de la zona en el Mundial de Clubes,

O cómo olvidar aquella noche en que una pincelada de Carlos Reinoso sobre la barrera y venciendo al “Loco” Gatti le dio la Copa Interamericana sobre Boca Juniors en el Azteca.

O las noches de martes y miércoles en los que Sudamérica entera veía a los de Coapa aplastar a cuanto rival se le pusiera enfrentar en Libertadores o Sudamericana.

Es cierto, no se ganó, no se llegó a la final y Chivas sí lo hizo, pero los capítulos más recordados de los mexicanos en Conmebol, los tienen en Coapa.

El triunfo sobre River en el Monumental, el Maracanazo ante Flamengo con un Cabañas colosal. Cuauhtémoc conquistando el Centenario de Montevideo, o callando a todo un estadio en Cali. El paseo a Atlético Nacional y Millonarios en su propia cancha y la final robada ante Arsenal en 2006.



No es un secreto, pregunten fuera de México cuál es el club más importante, y la respuesta será una sola: el América.

ÓDIAME MÁS

No solo es el más querido, América también es el más odiado, y si eso no es relevante, estamos todos ciegos. América no juega cada semana contra un rival, sino contra 17. Cada derrota del equipo, es un alivio para otras 17 aficiones, que frustradas por las pocas alegrías que le dan sus equipos, tienen que vitorear la caída del más grande.

Ningún club en la liga MX juega como lo hace cuando le toca América. Para ellos es una final, es el escenario máximo a alcanzar. Nunca en su vida los verán más que el día que van contra las Águilas.

Estadios llenos, mentadas de madre, insultos, coraje, mentiras, calumnias, todo eso provoca este club. Es por eso que la frase “Ódiame más” toma tanta fuerza.



El resto se desgasta odiando al América, nosotros vivimos de su odio.

EL GIGANTE MEDIÁTICO

O lo amas o lo odias, pero nunca pasará desapercibido. Siempre en portadas de periódicos, siempre en boca de todos los programas de radio y TV, siempre las conferencias con más medios de comunicación.

Sus juegos en TV, los de más rating de toda la temporada. Las entradas en los estadios a los que va, son llenos seguros.

América es el único equipo con una corriente en su contra. En el mundo hay equipos con rivalidades, pero el antiamericanismo es un movimiento que solo genera algo con envidia, con éxitos, gente dispuesta a hacer lo que sea, para vivir de los logros y hazañas de los demás.

Ningún equipo en el mundo tiene tantos reflectores y tanta relevancia en la cultura social de un país. El América a más allá de un equipo, unos colores un equipo de futbol. El América es parte de la cultura popular de este país.

Qué aburrida sería la vida sin el club América, ¿no?