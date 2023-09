El Clásico joven es otra vez azulcrema: América le gana 3-2 a Cruz Azul

Se ha vuelto algo clásico. América volvió a ganarle a Cruz Azul. No fue por goleada, ahora sólo fue por una mínima diferencia por los marcados errores del portero Sebastián Jurado y hasta por la expulsión de Charly Rodríguez que cambió todo, pero nada cambió. Los tres puntos fueron para las Águilas, quienes se relajaron y por poco y les cuesta caro. La Máquina le puso intensidad, pero no pudo evitar un revés más ante su odiado rival. 2-3 final.

El partido comenzó con gran dinámica. América se sintió en su casa y comenzó a atacar. Su arsenal tan poderoso metió en automático el primero. Diego Valdés se quitó la marca de Willer Ditta y cedió al centro. Brian Rodríguez remató, pero el Titan Salcedo salvó con una barrida, sin embargo, el rebote le cayó a Julián Quiñones y el próximo seleccionado de México inauguró todo.

La Máquina reaccionó y mandó en el campo. Antuna tuvo una. Rodrigo Huescas falló otra. Cambindo no llegó a tiempo a una más. Si el equipo cementero no igualó fue de milagro, pero llegó lo esperado. El Brujo centró, Rotondi cazó el balón y lo incrustó en la red con un disparo inalcanzable para Malagón.

El partido fue entretenido. Se vivió un gran juego, hasta que apareció la polémica. Charly Rodríguez fue expulsado por un aparente codazo sobre Richard Sánchez. El VAR así lo decretó.

Todo se le vino abajo a los cementeros. Si bien resistió, los errores de su portero condenaron al local. Jurado equivocó dos despejes seguidos, que para su mala fortuna terminaron en su red. Richard Sánchez y Brian Rodríguez lo vencieron de lejos.

El complemento se vivió a otro ritmo. Las Águilas dejaron jugar a su rival moralmente derrotado, ya no les interesó ir por más. Cruz Azul dio ingreso a su refuerzo Ángel Sepúlveda, pero el Cuate no pudo ser determinante. Tal fue la relajación del cuadro azulcrema que provocó el tanto de Antuna casi al final, pero no hubo más.

América sufrió, pero se llevó el Clásico Joven sobre Cruz Azul. Un resultado que se ha vuelto toda una costumbre.

