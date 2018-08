Andrés Guardado se quiere ir a la MLS

No es un secreto que el capitán de la Selección Mexicana y jugador del Real Betis, Andrés Guardado, tiene planeado ir en algún momento de su carrera a jugar a la MLS.



El mediocampista surgido en Atlas reveló que ha tenido varias propuestas e incluso una oferta formal para unirse a los jugadores mexicanos en la liga profesional de futbol en los Estados Unidos.

En entrevista con Six Dreams, producida por MediaPro, empresa dueña de los derechos de transmisión de La Liga, el jugador tapatío aseguró que el próximo paso en su carrera será la MLS.

Buenos y verdiblancos días! 😜💪🏻💚⚽️ #mushobetis #vamos Una publicación compartida por Andres guardado (@andresgua18) el 3 de Abr de 2018 a las 1:18 PDT

“Yo lo tengo claro: si nos metemos a Europa me quedo un año más a jugar con el Betis, que debe ser guapísimo. Si no, ya vería la opción de irme a Estados Unidos. Yo ya me quería ir, me ofrecían buen contrato y todo, aparte estaría más cerca de México y después de tantos años y dije: bueno, sí me voy”.



Sin embargo, cuando surgió la primera oferta que Guardado se encontraba en el PSV, el tema del Mundial lo convenció de quedarse en Europa para llegar mejor preparado.

Foto: Instagram andresgua18

“Este año es el Mundial, yo creo que sería mi último Mundial y dije, bueno, si me voy a Estados Unidos ahora, mi nivel va a bajar mucho. Me surgió esto del Betis”.

Guardado quiere emigrar a Estados Unidos, pero en caso de que Betis se meta a competencias europeas, retrasaría un año más su estancia en el futbol español.