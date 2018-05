Andrés Iniesta revela que su "nuevo hogar" será Japón

MADRID.- El exfutbolista del FC Barcelona Andrés Iniesta reveló que su "nuevo hogar" será Japón y todo apunta a que jugará en el Vissel Kobe de la J-League, en el que jugó Michael Laudrup, después de publicar una fotografía de Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten y propietario del club japonés, antes de emprender su viaje.

"Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo Hiroshi Mikitani", confirmó el manchego en las redes sociales junto a un foto en un avión con Mikitani y una bandera de Japón.

A falta de confirmación oficial, el internacional español aterrizará este jueves en la Tierra del Sol Naciente acompañado de Mikitani, que habría podido facilitar el traspaso como CEO de Rakuten, patrocinador principal de la entidad azulgrana.

Iniesta, que se despidió del Camp Nou y de la afición el pasado domingo ante la Real Sociedad en el último partido de la temporada, comienza una nueva etapa en su trayectoria deportiva a los 34 años y después de conseguir 32 títulos en 'Can Barça'.

Y todo apunta a que lo hará en el Vissel Kobe, sexto clasificado con 22 puntos después de 15 jornadas. En el club japonés ya jugaron dos viejos conocidos de la Liga española como Laudrup (1997) y Benito Floro (1998). Actualmente, el cuadro nipón cuenta con el alemán Lukas Podolski, ex del Bayern y Arsenal, en sus filas.