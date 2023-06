Apertura 2023: Cuándo y dónde se jugarán los partidos más importantes de la Liga MX

Por fin se dio a conocer el calendario oficial del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el cual arrancará el viernes 30 de junio de 2023 con el partido entre América y FC Juárez en la cancha del mítico Estadio Azteca en punto de las 19:00 horas.

Las Águilas, que todavía están en busca de un entrenador, serán las encargadas de abrir el telón de este nuevo certamen de la máxima categoría del futbol mexicano, algo poco habitual si se considera que el cuadro de Coapa suele jugar los sábados sus compromisos de local.

Dos horas más tarde, en el estadio Caliente, Xolos le hará los honores a Pumas de la UNAM en lo que será un llamativo comienzo de la competición, que contará con tres partidos pues también a las 21:00 horas, Mazatlán recibirá en el Kraken al Pachuca.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 1

Viernes, 30 de junio de 2023

América-FC Juárez Estadio Azteca 19:00 horas

Xolos-Pumas UNAM Estadio Caliente 21:00 horas

Mazatlán-Pachuca Estadio de Mazatlán 21:00 horas

Sábado, 1 de julio de 2023

Sábado, 1 de julio de 2023 Atlético San Luis-Monterrey Estadio Alfonso Lastras 17:00 horas

Tigres UANL-Puebla Estadio Universitario 19:00 horas

Atlas-Cruz Azul Estadio Jalisco 21:00 horas

Domingo, 2 de julio de 2023

Domingo, 2 de julio de 2023 Toluca-Necaxa Estadio Nemesio Diez 12:00 horas

Santos Laguna-Querétaro Estadio TSM Corona 19:00 horas

Lunes, 3 de julio de 2023

Lunes, 3 de julio de 2023 León-Chivas Estadio Nou Camp 20:00 horas

En la continuación de la primera jornada del Apertura 2023, el sábado 1 de julio entrará en acción el vigente campeón Tigres de la UANL, que estrenará su corona frente al Puebla en el estadio Universitario. Mientras que a las 21:00 horas, Atlas enfrentará a Cruz Azul, sin olvidarse de la actividad sabatina arrancará a las 17:00 horas con el San Luis-Monterrey.

El domingo 2 de julio como es habitual al mediodía Diablos Rojos del Toluca recibirá al Necaxa, en tanto que a las 19:00 horas Santos Laguna jugará en casa contra Querétaro. Para destacar que habrá Monday Night Soccer con el atractivo cotejo entre León y Chivas de Guadalajara en el Nou Camp a celebrarse a las 20:00 horas, el lunes 3 de julio.

LOS JUEGOS MÁS IMPORTANTES EN EL CALENDARIO DEL APERTURA 2023

América tendrá un septiembre cargado con la disputa del clásico joven contra Cruz Azul (2 de septiembre), el clásico nacional frente a Chivas (16 de septiembre) y el clásico capitalino ante Pumas (29 de septiembre), aunque la ventaja es que los tres compromisos los jugará en la cancha del estadio Azteca.

Las instancias finales comenzarán a finales de noviembre con el repechaje el día 22, mientras que los cuartos de final arrancarán el 29 de noviembre, las semifinales iniciarán el 6 de diciembre y la gran final se jugará con el partido de ida el 14 de diciembre o 27 de diciembre y la revancha estará pactada para el 17 de diciembre o 30 de diciembre de 2023 dependiendo de lo que haga o deje de hacer León si clasifica a la liguilla y de acuerdo con su participación al Mundial de Clubes.

LOS CLÁSICOS Y LOS IMPERDIBLES

Jornada 7

Sábado, 2 de septiembre de 2023

Cruz Azul-América Estadio Azteca 21:00 horas

Jornada 8

-Sábado, 16 de septiembre de 2023

América-Chivas Estadio Azteca Horario por confirmar

Jornada 9

-Sábado, 23 de septiembre de 2023

Tigres UANL-Monterrey Estadio Universitario 21:00 horas

Jornada 10

-Sábado, 29 de septiembre de 2023

América-Pumas UNAM Estadio Azteca 21:00 horas

Jornada 12

-Sábado, 7 de octubre de 2023

Chivas-Atlas Estadio Akron 19:00 horas

Cruz Azul-Pumas UNAM Estadio Azteca 21:00 horas

Jornada 16

-Sábado, 4 de noviembre de 2023

Chivas-Cruz Azul Estadio Akron 21:00 horas

Jornada 17

-Sábado, 11 de noviembre de 2023

Pumas UNAM-Chivas Estadio Olímpico Universitario 19:00 horas

Cabe resaltar que en esta ocasión la repesca se jugará al estilo NBA con el famoso Play-in, donde del 1 al 6 de la tabla general pasarán a los cuartos de final de la liguilla y el 7, 8, 9 y 10 disputarán una serie de tres partidos para conocer a los otros dos conjuntos que se mantendrán en la contienda por el campeonato.

El séptimo y octavo lugar de la clasificación jugarán un partido por el pase a la “fiesta grande”, donde el ganador clasificará, mientras que el perdedor de ese encuentro jugará contra el vencedor del partido que sostendrán los clubes que terminen en el noveno y décimo puesto. *Ganador del 7 vs 8 avanza a liguilla *Ganador del 9 vs 10 jugará contra perdedor del 7 vs 8 por el último boleto a liguilla. Así será el calendario para el Apertura 2023.

LAS FECHAS CLAVE DEL APERTURA 2023



REPESCA

Partidos Play-in

-Miércoles, 22 de noviembre de 2023

-Jueves, 23 de noviembre de 2023

Partidos Play-in

-Sábado, 25 de noviembre de 2023

-Domingo, 26 de noviembre de 2023

CUARTOS DE FINAL

Partidos de ida

-Miércoles, 29 de noviembre de 2023

-Jueves, 30 de noviembre de 2023

Partidos de vuelta

-Sábado, 2 de diciembre de 2023

-Domingo, 3 de diciembre de 2023

SEMIFINALES

Partidos de ida

-Miércoles, 6 de diciembre de 2023

-Jueves, 7 de diciembre de 2023

Partidos de vuelta

-Sábado, 9 de diciembre de 2023

-Domingo, 10 de diciembre de 2023

FINAL

Partido de ida

-Jueves, 14 de diciembre o miércoles, 27 de diciembre de 2023

Partido de vuelta

-Domingo, 17 de diciembre o sábado, 30 de diciembre de 2023

