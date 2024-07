Argentina logra el bicampeonato en la Copa América: Colombia cayó en tiempo extra

La ausencia de Lionel Messi al cierre del partido no le pesó a Argentina, que concretó el bicampeonato en la Copa América en el segundo tiempo extra.

Lautaro Martínez sepultó a los cafetaleros con una jugada que surgió con un balón recuperado en el medio campo y que con apenas dos toques llegó a la red.

Argentina no deja de cosechar trofeos y se proclamó campeón de la Copa América 2024, hizo efectivo todos los pronósticos como la máxima favorita y confirmó su poderío continental después de haber vencido por la mínima diferencia a Colombia, que rompió una racha de 28 partidos sin perder.

Lautaro Martínez anotó el único gol del partido, que le dio la victoria a Argentina en tiempo extra. Foto: Reuters

Después de un 0-0 irrompible, fue hasta tiempos extras cuando Lautaro Martínez, el campeón de goleo del torneo, resolvió el juego después de 112 minutos. Copa América, Copa del Mundo y de nuevo Copa América, todo en un lapso de cuatro años. ¡Argentina es invencible en finales y digno bicampeón!

Con una demora de más de 80 minutos, aficiones desbordadas por la pasión, incertidumbre entre los jugadores por el cuidado de sus familiares, desorganización en la logística y sobrecupo en las gradas fue como empezó el partido en Miami.

El favorito contra la revelación. De inmediato Argentina tomó el control y a los 35 segundos generó una de las opciones más importantes que tuvo en la primera mitad con un disparo desviado de Julián Álvarez. Sin embargo, su rival colombiano reaccionó y fue mejor.

Julián Álvarez. Foto: Reuters.

El conjunto cafetero fue un completo vendaval. Luis Díaz por izquierda, James Rodríguez con su propio show personal lo hizo por derecha y Jhon Córdoba como delantero, quien tuvo la primera opción clara que reventó el poste cuando Dibu ya estaba vencido. La Albiceleste no pudo con el ritmo amarillo y tardó más de media hora en poder detenerlo.

Lo de Lionel Messi no fue tan brillante en los primeros 45 minutos de juego. Si bien tocó más de 30 veces el balón, tan sólo disparó una vez a portería, el cual fue desviado por uno de sus compañeros y que atajó el portero rojinegro Camilo Vargas sin problemas, además de que únicamente dio un sólo pase clave. Eso fue todo en el campo.

En cambio, también prendió las alarmas por algunos minutos cuando se retorció del dolor después de una jugada al borde de la línea de meta por una aparente lesión en el tobillo. El crack mundial se llevó las manos al rostro, el director técnico Lionel Scaloni mandó a calentar a un posible sustituto, asustó a todo el pueblo argentino, pero el '10' se recuperó. Eso fue lo más relevante del primer tiempo.

En el complemento siguió el duelo parejo entre las dos mejores selecciones sudamericanas del momento. Santiago Arias, el lateral colombiano, apareció desde su lado derecho y mandó un disparo que pasó cerca del poste. Del otro lado también hubo oportunidades y la más clara, por parte de Ángel di Maria, fue detenida por Vargas. El guardián de Atlas se lució con un lance por abajo.

Ángel di María besando la Copa América. Foto: Reuters.

Después llegó la peor noticia para los argentinos. Lionel Messi no pudo seguir, se tendió en el campo cuando nadie lo tocó y pidió su cambio. Entre lágrimas salió el astro y dejó un gran vacío que nadie pudo llenar.

Con el 0-0 irrompible, las acciones se alargaron hasta los tiempos extras. En la primera parte hubo poco qué contar, sólo otra atajada de Vargas que salvó su meta. En la segunda todo cambió. Lautaro Martínez recibió un pase perfecto y no falló. Eso fue suficiente para el triunfo albiceleste. Argentina confirmó su imperio con un nuevo trofeo y otro éxito continental, que nadie había podido lograr en toda la historia de Sudamérica.

¿Quiénes son los máximos ganadores de la Copa América?

Los máximos ganadores de la Copa América son Argentina, con 16 victorias, después le siguen:

Uruguay con 15

Brasil con 9

Paraguay con 2

Chile con 2

Perú con 2

Colombia 1

Bolivia 1