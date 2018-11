Arranca la final del siglo en la Libertadores: Boca Juniors vs River Plate

Buenos Aires, Argentina.- La “final del Siglo”, el Superclásico más histórico entre Boca Juniors y River Plate arranca hoy en La Bombonera con el partido de ida de una final de la Copa Libertadores que enfrenta por primera vez a los dos equipos más populares de Argentina, con el mundo por testigo. Todas las miradas estarán fijas en lo que ocurra en el estadio del Boca Juniors desde las 14 horas (TCM), donde no habrá seguidores de Ríver por motivos de seguridad y por decisión de los presidentes de ambos clubes, que han argumentado que eso supondría reducir el aforo de ambos estadios para los hinchas locales.



El Xeneize llega a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2). River Plate, por su parte, dejó en el camino a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 1-2).

Después de la decepción del Mundial, la final entre los dos grandes argentinos es también una buena ocasión para que se reivindique la vigencia del modelo argentino, como ha destacado el técnico de Boca Guillermo Barros Schelotto.

En River Plate también son conscientes de la importancia de una final histórica, que ofrecerá “la gloria absoluta”, según destaca el técnico Marcelo Gallardo, que ha querido transmitir, al mismo tiempo, “un mensaje de paz”.

Boca Juniors contará con su plantel estelar porque no tiene lesionados. El único que estuvo en duda fue Pablo Pérez por molestias físicas, pero llegará sin problemas y podrá ser titular. El entrenador, Guillermo Barros Schelotto, alineará a los mismos once que jugaron ante el Palmeiras en el partido de vuelta de la semifinal.

Gallardo no podrá ingresar al estadio porque fue suspendido por la Conmebol por no haber respetado una sanción previa y dar indicaciones a sus jugadores en la vuelta de la semifinal ante el Gremio. Lo reemplazará Matías Biscay, segundo entrenador del equipo. Esa no será la única sensible baja del equipo. El capitán, Leonardo Ponzio, ausente por lesión. En su lugar será va Bruno Zuculini o Ignacio Fernández.

El resto de los habituales titulares están a disposición del entrenador, incluso Gonzalo Martínez, quien sufrió una gripe durante la semana. El partido de vuelta se disputará el domingo 24 de noviembre en el Monumental a las 17.00 local (20.00 GMT), con la presencia en el palco del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.