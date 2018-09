Arréglense con Tigres si quieren que me quede: Tuca Ferretti

Ricardo Ferrettí la tiene clara, aunque parece haber cedido un poco en relación a sus últimas declaraciones. Y es que previo al duelo frente a Estados Unidos, el “Tuca” volvió a ser consultado sobre la posibilidad de que su interinato al frente del Tricolor, se convierta en un proceso definitivo de cara al Mundial de Qatar 2022.

Ayer, el entrenador confirmó la existencia de una clausula de recisión en su contrato, misma que aseguró, tendría que ser cubierta para que pueda salir, además de un convencimiento a la directiva de Tigres para que le den las gracias. “Creo que sí hay cláusula, no sé la cantidad.

La única es que convenzan a ellos (directivos de Tigres) y quiero cumplir mis tres años de contrato. La única posibilidad es que Tigres me despida. Yo tengo el compromiso de quedarme en la selección las siguientes tres Fechas FIFA y ya”, aseguró.





CEPILLÓ A LOS “EUROPEOS”

“Tuca” confesó que él mismo sacó del grupo a Hirving Lozano, Érick Gutiérrez y Guillermo Ochoa para que pudieran tener actividad con sus clubes sin problema. “Los eché, así de sencillo; ya no los quería aquí, no los iba a utilizar, pensé en ellos como futbolistas. ‘Chucky’ y Guti tienen juego el fin de semana; Barcelona, Ajax y Tottenham, es injusto tenerlos si no los iba a utilizar”, sentenció