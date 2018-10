¡Arrodíllate y pide perdón! Maradona llamará a Messi por las malas críticas que le hizo

"Es inútil hacer líder a alguien que tiene que ir 20 veces al baño antes de los partidos" con tremenda declaración hacia Leonel Messi, Diego Maradona, técnico de Dorados, causó polémica luego de despotricar a diestra y siniestra contra el delantero del Barcelona.

Matías Morla, abogado de Maradona "el pelusa", ha dado la cara por él y reveló que este llamará a Leo para pedirle perdón por dichas frases, informó en entrevista.

“Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo, que no tiene la culpa del fracaso actual, y lo están llevando como que lo agredió por la forma de hablar que tiene Diego”, aseguró el abogado.





Entérate: Diseñan playeras de la “fusión” de Chucky y Guti en PSV



Virales maradona habla mal de messi

Maradona, víctima de adicciones: Signorini

Luego de las duras críticas que hizo Diego Armando Maradona a Lionel Messi, muchos personajes relacionados al futbol han salido a la defensa del jugador del Barcelona.



Fernando Signorini, quien fue preparador físico del mítico “10” en su etapa como jugador y luego como seleccionador, habló sobre “Pelusa” y sus problemas abuso de sustancias.

Ver esta publicación en Instagram Estamos en condiciones de anticiparles quién va a ser el invitado del #Episodio3 de #CoG: el señor Fernando Signorini, único PF en laburar con Diego y Messi. Imperdible en serio. . . . . #CopaoGulag #Signorini #FernandoSignorini #Maradona #Messi #LeoMessi #diegomaradona #lionelmessi #WorldCup #Mundial #Rusia2018 #Russia2018 #Futbol #Football Una publicación compartida de Copa o Gulag (@copaogulag) el 31 Mar, 2018 a las 5:21 PDT

“Sabemos que Diego desde hace muchísimo tiempo es víctima de una enfermedad brutal como es la adicción y a partir de ahí hay que trazar un análisis. No se puede hablar tan libremente y con tanta ferocidad de Diego. ¿Por qué que hubiera sido del fútbol argentino, en los últimos 30 años, si no hubiese estado él?”, declaró a Súper Deportiva a Radio Villa Trinidad.

El ex preparador físico también habló de la situación que está atravesando Messi actualmente y aprovechó para darle el consejo de que no regrese a la albiceleste porque han sido muy injustos con él.

“Messi no tiene que volver a la Selección Argentina y menos a Newell´s. Por desgracia de todos aquellos que lo admiran, él no puede seguir pagando el altísimo precio de críticas despiadadas, que dicen que es un pecho frío, que no canta el himno, que no siente la camiseta. Como en Argentina nadie le dio nada a Messi, ¿por qué no van a reclamar algo? Creo que el ambiente del fútbol no lo merece a Messi. Ojalá se hubiese nacionalizado español y ya sería campeón del mundo” sentenció Fernando Signorini.

Con información del Esto