Arturo Brizio presume VAR de “calidad”

Arturo Brizio habla seguro del videoarbitraje: a pesar de los berrinches de los técnicos, es bueno.

Las críticas son demasiadas, pero los números las tapan. “En lo que va del torneo sólo se ha cometido un error del VAR, lo que tenemos que hacer es abatir ese número, bajarlo a cero”, aseguró.

“No es que sea conformista, pero tener un error cada siete juegos es algo muy bueno”, insistió.

Beatriz Ramos, sentada a la derecha de Brizio, les pide a los reporteros presentes ver las pantallas colocadas en la sala de prensa del CAR: “En el Apertura 2019 se revisaron mil 223 jugadas, de las cuales 54 se checaron en radio y 161 en el monitor. De las mil 223 jugadas, 118 se rectificaron por un error inicial del árbitro”.

La directora de Comunicación mencionó que si el VAR no existiera serían “144 errores, es decir, una falla cada 1.3 partidos”.

Brizio refirió que la tecnología “está para auxiliar al árbitro, el VAR no es el que decide, las personas que están en la cabina no le dicen al central que eche a alguien, que marque un penalti, eso no sucede”. “Sigue habiendo mucha desinformación”, añadió.

Si el árbitro no corre a ver el monitor también es válido “si la evidencia es muy clara. El VAR les puede decir que el balón no salió o que sí entro, si pasa eso no es necesario ir a ver la televisión”, dijo.

Brizio defiende a su gente: “He escuchado que la gente del VAR no está capacitada, que son tontos, eso se me hace una falta de respeto porque los 10 encargados del VAR fueron árbitros con gafete FIFA, todos están certificados por la International Football Association Board. No es que son los amigos de Brizio como dicen. Todos están certificados por la IFAB”.

Una idea que “cocinan” es que “los árbitros dirigen un partido y que en la siguiente semana estén en el VAR”.

Arturo insistió en que la tecnología ayuda, pero “el árbitro es el que toma la última palabra, si se equivoca es otra cosa, pero no es el VAR el que toma la decisión”.