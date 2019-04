Arturo Elías Ayub pidió paciencia para el estratega Marioni

Luego de ocho partidos de Bruno Marioni al mando de Pumas, Arturo Elías Ayub, ex miembro del patronado universitario, pidió paciencia para el estratega felino. “Ganó un partido y todo el mundo dijo: ‘Claro, era lo que Pumas necesitaba’; pierde los siguientes dos y dicen: ‘Ah, no era lo que se necesitaba’. Esto no es de tres partidos, sino de tres temporadas y yo estoy seguro que Bruno dará buenos resultados con el tiempo”, afirmó.

Ayub aseguró que es muy pronto para pedir la cabeza del “Barullo” y criticó a aquellos que lo han crucificado por los últimos resultados. “No puedes decir después de un mes si lo está haciendo bien o mal. Estás entrando a un trabajo nuevo, imagínate al director de una empresa que en un mes pueda darle la vuelta, no se puede. Es un trabajo de más tiempo, lo que pasa es que el futbol, me consta, es así; la afición quiere resultados inmediatos, quiere ver las cosas al día siguiente, pero es imposible. Hay que darle un poco de tiempo, hay que esperar a ver si las cosas funcionan o no y después poder evaluarlas”, sugirió.

Futbol Juárez una dura prueba para los Pumas

El empresario destacó las cualidades de Bruno Marioni, futbolista al que él llevó a Pumas cuando era directivo. “Hace rato hablábamos de cómo son mejores futbolistas quienes son mejores personas y lo que te puedo decir de Bruno es que es una buena persona y me consta en todos sentidos, como jefe de familia, como futbolista, como profesional y como amigo. Creo que con una mente triunfadora y un sentimiento fuerte de lo que es Pumas, que en un club como el de la Universidad es muy importante tener. Él cumple con muchos requisitos”, dijo el ex directivo felino.

¿Y la Liga?

A pesar de que Pumas pueda coronarse o no en la Copa MX eso no salvará lo que el equipo ha dejado de hacer en la Liga MX.

El ex directivo auriazul reconoció que la final ante el América sería buenísima; sin embargo, él prefiere que su ex equipo gane el torneo liguero, porque es el que más prestigio y renombre provoca a lo largo y ancho del país. “Pumas-América sería una final padrísima", imaginó emocionado. "Pero yo soy de la idea de que hay que ganar la Liga”, remató tajante el empresario.