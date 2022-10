Así se vivió la Champions League en Qatar con el lente del ESTO en el país mundialista

Doha.– El corazón de Doha vibró con el torneo de clubes más importante del Mundo. La UEFA Champions League estuvo en las pantallas y los locales no dejaron de lado las noches mágicas.

Un Sport Bar fue el lugar perfecto para ver el juego del Real Madrid, el Manchester City o la Juventus de Turín, la pasión del futbol se vive como en cualquier otro lado en los bares de la ciudad que recibirá la Copa del Mundo en unas tres semanas.

Mientras el Madrid sufría en Alemania, los presentes también lo hacían con el equipo blanco. Eso sí, las cervezas no faltaron, tampoco los tragos, el pretexto perfecto para relajarse y ver un poco de futbol llegó al país de medio oriente.

La vida nocturna no es diferente a otros lados. Al igual que en México, Estados Unidos o cualquier otro sitio en donde las reglas no sean tan marcadas, se podría pensar que las bebidas alcohólicas serían un problema, pero Qatar solamente pide restringir su consumo en lugares no autorizados, concretamente la calle o algún sitio público como cafeterías, transporte público o un evento masivo.

En ese tipo de situaciones, las leyes con muy claras, sin importar que seas nacido en estas tierras o en cualquier lado del mundo.

La llegada al bar fue sencilla. Situado en el centro de los rascacielos qataríes que invaden la nueva Doha, un hotel tiene el servicio de bar adaptado dentro de sus instalaciones. No se trata de los clásicos en una plaza comercial, tampoco un local concreto, debe de ser en una zona en la que todos estén seguros para no terminar con problemas después de ingerir alcohol para disfrutar de un evento deportivo.

En la televisión, el equipo más ganador de la Liga de Campeones de Europa cayó. El City y el Borussia Dortmund no pasaron del empate, mientras que PSG y AC Milan goleaban en sus respectivos choques.

La pasión mundialista no se alejó del lugar. En la barra principal, se podían ver las banderas de todos los equipos que estarán en alrededor de 25 días en la capital del país. La bandera Tricolor mexicana no falló, tampoco las más características como la argentina, la brasileña y hasta la local, todas conviviendo sin problemas.

Los juegos comenzaron a llegar a su tiempo agregado y la gente comenzó a levantar sus cosas y a pedir la cuenta para retirarse del sitio. En punto de la media noche, cuando terminó toda la acción en la Champions, más de la mitad del bar ya estaba vacío.

Así es una noche de futbol en Doha, con la tranquilidad de poder ingerir alcohol, carne, puerco y demás comida que naturalmente no se podría, pero que puede darse gracias a que en este tipo de restaurantes, está permitido lo que en todo el mundo se puede.