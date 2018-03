Así es el uniforme de visita de la Selección Mexicana para el Mundial

En la cuenta regresiva para el Mundial de Rusia 2018, este martes se dio a conocer el jersey de la Selección Mexicana que usará en sus partidos como visitante en la máxima cita del futbol.



El color principal de la playera es blanco mientras en el pecho está cubierta por franjas en verde y rojo.

A través de las redes sociales del Tricolor se presumió el nuevo Jersey Away, de Adidas.

La camiseta se siente. 🇲🇽

Desde el corazón hasta el cerebro. ❤️🗣



Con ustedes, nuestro nuevo Jersey Away @adidasMX.

¿Qué les parece, Incondicionales? ☝️#HERETOCREATE | #SoyMéxico pic.twitter.com/ogReU3BODH — Selección Nacional (@miseleccionmx) 20 de marzo de 2018

Esto no pasó desapercibido para la selección campeona Alemania, rival del Tricolor en el grupo F, y en su cuenta de Twitter le recuerda a México que faltan 89 días para su encuentro el 17 de junio en el Mundial.

8️⃣9️⃣ days until we kick-off our @FIFAWorldCup campaign against @miseleccionmx, but the battle of the away kits has already begun 😉



Who gets the three points? 🇩🇪🇲🇽 #GERMEX pic.twitter.com/rtqzec67Fe — Germany (@DFB_Team_EN) 20 de marzo de 2018