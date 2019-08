Atlanta United y el América por el título de Campeones Cup

Atlanta.- En los últimos años, entre la Concacaf, la MLS y la Liga MX no se cansan de sacar torneos especiales y copas, como la que se disputa esta noche entre el Atlanta United y el América. Pese a todo, Miguel Herrera, estratega de las Águilas, reconoció que no escatima ni subestima al rival. Amenazó que sus dirigidos saldrán con la consigna de conseguir el campeonato.

“Es obvio que toda la gente no esté metida en un torneo que está empezando. América es un equipo que tiene que ganar todos los títulos que dispute. Va a ser un partido importante. Venimos con lo mejor que tenemos, esa es la seriedad que le damos”, indicó Herrera.

Respecto al entorno que pudo observar en la ciudad norteamericana, Miguel reconoció que, tanto el recinto en el que jugarán como sus alrededores son hermosos de pies a cabeza. Solicitó que este tipo de enfrentamientos se den con más regularidad. “Es una bonita ciudad. Me parece, sin duda alguna, el mejor estadio del mundo. Esperemos comenzar con el pie derecho en un torneo que recién está empezando. Que sea una tradición venir a jugar estos partidos”, confesó el timonel.

Al hacer un análisis de su rival de esta noche, el “Piojo” hizo énfasis en que no será sencillo, además de alabar lo que hizo el América para disputar este encuentro. “Va a ser un partido difícil. Ellos se hacen muy fuertes en su casa. Han venido de menos a más. Somos un plantel muy sólido y le ganamos a Tigres la oportunidad de venir a este partido. Estamos mentalizados en levantar un trofeo más”, añadió.

Cuando se le lanzó la pregunta de si le importaba o no convertirse en el estratega más ganador del Club América, Miguel no quiso todo el crédito. Siempre puso a sus jugadores por delante y omitió algún logro personal que pudiera llegar en caso de levantar el trofeo esta noche. “Como siempre lo he dicho, me motiva que los muchachos hagan bien las cosas. Eso es porque ando atrás de ellos y pueden tener esos números. Ojalá y ellos puedan tener un gran partido. Si hay consecuencias de lo que hacen ellos para mí, qué bueno”, finalizó.