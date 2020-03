El Atleti busca regreso de Raúl Jiménez tras su buena racha con los Wolves

La excelente temporada que tiene el mexicano Raúl Jiménez con los Wolves, donde lo pone como máximo goleador del equipo y a pocos puestos del liderato de la Premier League inglesa, lo pone como serio candidato para posibles destinos como los equipos Manchester City, Manchester United, Real Madrid o un viejo conocido. El Atlético de Madrid.

Y es que este último, tras su refrendado interés por hacerse con los servicios del killer charrúa durante las pasadas temporadas de transferencia, se ha complicado su incorporación desde el PSG de Francia, según Transfermarkt. The most valuable Mexican is linked with a return to Atlético!



Raúl Jiménez - Wolverhampton Wanderers - centre-forward - player profile 📈➡️ https://t.co/uaXXfWGlFQ#WWFC #Atleti #Atletico pic.twitter.com/vBcy4D1zGE — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) March 2, 2020

Los rojiblancos pagaron 12 millones de dólares al Club América por el mexicano, que no tuvo el rendimiento esperado. En la única temporada que estuvo con el Atlético de Madrid, la 2014-15, Jiménez disputó 28 partidos entre Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa, pero sólo dio dos asistencias y marcó un gol.

Los Wolves pagaron 40 millones de dólares por el mexicano / Foto: AFP

Hace cinco años lo dejaron ir al Benfica por 22 millones de euros y ahí permaneció 3 temporadas. En la actual campaña con el Wolverhampton lleva 22 goles esta temporada, 13 de ellos en Premier League, lo que lo ha convertido en sólo 2 años en un histórico y referente del club, con el que ya suma 39 goles desde que llegó en 2018.

Los Wolves pagaron 40 millones de dólares por el mexicano y de ir en serio por él, los colchoneros ahora tendrán que pagar alrededor de 50 millones.