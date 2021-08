Aún sin fecha para el debut de Messi en el Paris Saint-Germain

El impactante fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain sigue provocando una gran expectación entre los aficionados al fútbol de todo el mundo, pero el argentino todavía no podrá debutar con el conjunto francés en el duelo de este sábado contra el Estrasburgo.

Así lo confirmó el entrenador argentino del Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, no dio fecha para el debut oficial de Leo Messi, aclaró que tiene jugadores que "brillan por sí solos", pero que aún no son "un equipo".

“Lleva solo dos entrenamientos desde que jugó su último partido en la final de la Copa América. Vamos a ir paso a paso. Cuando esté en mejores condiciones podrá debutar”, sentenció Pochettino, que profundizó en cómo se produjo el fichaje de Messi por el PSG.

"Todavía no tenemos un equipo, tenemos un equipo con jugadores que brillan por sí solos y el tremendo desafío es que esos nombres jueguen como un equipo y se comporten con naturalidad, disciplina y organización", dijo en rueda de prensa previa a la segunda jornada de la Liga francesa ante el Estrasburgo.

Soy su entrenador, pero somos los dos argentinos y de Newell’s. Uno siempre admira este tipo de jugadores, pero ahora queda un poco de lado con la responsabilidad de trabajar.

Me he encontrado con una persona muy madura, con el jugador que todo el mundo conoce. Ojalá podamos cumplir con los objetivos que este club merece”, concluyó Pochettino, visiblemente feliz con el fichaje de Messi. Y añadió: "Queremos un equipo no solo en las imágenes en las redes (sociales), sino en la exigencia del día a día".

El club volverá a presentar al jugador en el césped del Parque de los Príncipes, antes del encuentro ante el Estrasburgo, junto a los otros cuatro fichajes de este verano: Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.

Sobre la recepción del futbolista, sostuvo que todo el mundo ha visto lo impresionante que ha sido. "Ha sido como la casa del Gran Hermano, lo hemos visto todo prácticamente en vivo", señaló en alusión al gran despliegue mediático del PSG por la llegada de la Pulga.

