Barcelona rompe negociaciones con Dembélé y el jugador arremete contra el club

El tema de Ousmane Dembélé y su renovación en el Barcelona parece estar completamente cerrado, luego de que el directivo del club Mateu Alemany hiciera públicamente el anuncio de que se habían roto las negociaciones para una extensión de contrato.

La situación con el futbolista francés es más que clara, él quiere salir, por lo que se anunció que que cuanto antes debe marcharse del conjunto culé.

“Nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça, en este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata”, dijo Mateu Alemany, directivo del Barcelona.

Mateu Alemany explicó que han sido múltiples acercamientos y propuestas para que Ousmane Dembélé extienda su acuerdo con Barcelona, pero no han recibido más que negativas de los agentes, lo que deja claro que no desea seguir en el proyecto.

“Hemos hablado, hemos dialogado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, se ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes”.

Finalmente, el directivo del club asegura que espera que el futbolista pueda concretar un acuerdo con algún equipo antes del 31 de enero, fecha límite del mercado de transferencias, para que no existan más problemas, además de mencionar por qué motivo no fue convocado al siguiente encuentro del equipo.

“Nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. No deseamos tener jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieren estar en el Barça y por tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso”.

Esto se suma a los comentarios de Xavi, quien se mostró cansado del tema de Dembélé y aseguró que le había brindado la confianza máxima desde que él es entrenador del conjunto azulgrana.

“El mensaje es claro: o una solución u otra, o renueva o buscar una solución de salida para el jugador, no nos queda otra. Más confianza ha sido imposible darle, ha jugado todos los minutos posibles desde que soy entrenador”.

Dembélé arremete contra Barca: "no caeré en chantajes"

Tras los comentarios de Mateu Alemany, a través de sus redes sociales el apodado ‘Mosquito’ se pronunció sobre lo que está sucediendo, además agregó que él no se encarga de la negociación, ya que ese terreno es del agente.

“No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Como saben, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse de ello, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ousmane Dembélé dijo estar en toda la disposición para el club y el entrenador, que es Xavi Hernández, además de asegurar que desde hace tiempo no se mete en los chismes que surgen respecto a su figura.

“Estoy implicado y a disposición (del Barcelona y Xavi Hernández). Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y para todos los socios…ahora eso no va a cambiar”, sentenció el futbolista campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018.

De momento, Dembélé podría no ser considerado con el Barcelona y en caso de no llegar a un acuerdo, es muy probable que se quede sin jugar hasta que finalice su contrato con el club blaugrana, esto en el mes de junio del 2022, algo complicado por ser año mundialista, que es donde los jugadores deben tener más actividad para ser considerados por sus selecciones.

