¿Final adelantada? Barcelona y Bayern se enfrentarán en cuartos de Champions

Barcelona y Bayern Munich completaron este sábado la lista de los cuartos de final en la Champions League y se enfrentarán el próximo viernes en la Final 8 de Lisboa, tras eliminar respectivamente a Nápoles y Chelsea en octavos.

A ambos les quedaba por disputar la vuelta de sus eliminatorias de octavos, que habían quedado inconclusas por el parón de las competiciones en marzo ante la pandemia del nuevo coronavirus.

Ambos pudieron jugar la vuelta como locales y a puerta cerrada, sin grandes sobresaltos: el Barcelona venció 3-1 al Nápoles, con el que había igualado 1-1 en la ida en Italia, mientras que el Bayern se impuso 4-1 al Chelsea, al que ya había derrotado por 3 a 0 en Londres.

برشلونة 3 × 1 نابولي | أهداف المباراة - ALL GOALS 🎥

رسمياً : برشلونة يتاهل للدور ربع النهائي لمواجهة بايرن ميونخ يوم الجمعة القادم 🔥



#BarçaNapoli - #UCL

Barça, cinco veces campeón de Europa, y Bayern, campeón este curso de la Bundesliga y de la Copa de Alemania, se enfrentarán el viernes de la próxima semana en Lisboa en el choque estrella de los cuartos de final.

Los otros duelos de cuartos, todos ellos en la capital portuguesa, serán París SG-Atalanta (miércoles 12), Atlético de Madrid-RB Leipzig (jueves 13) y Manchester City-Lyon (sábado 15).

Barça cura sus heridas

La eliminatoria más abierta de las que se decidieron este sábado tenía como escenario el Camp Nou.

Allí el Barça curó sus recientes heridas de la Liga española, donde vio cómo el Real Madrid le arrebató el título, y superó sin excesivos problemas al Nápoles, campeón en junio de la Copa de Italia.

El equipo catalán será junto al Atlético el representante del futbol español en la capital portuguesa.

El francés Clement Lenglet, de cabeza en un saque de esquina lanzado por el croata Ivan Rakitic, abrió el marcador para el Barça en el minuto 10.

برشلونة 3 × 0 نابولي | هددددددددددددددددددف سواريز 🎥



#BarçaNapoli - #UCL

En el 23, Lionel Messi amplió la cuenta tras adentrarse en el área por un lateral y, pese a estar rodeado de rivales, consiguió un disparo cruzado que terminó alojado en las redes napolitanas.

Al astro argentino se le anuló luego otro tanto, en el 30, tras revisión en vídeo.

El uruguayo Luis Suárez sumó el tercero, de penal en el 45+1, y al borde del descanso (45+5) acortó para los italianos Lorenzo Insigne, también transformando un penal.

En la segunda parte el marcador no se movió y el Barça cumplió su misión.

Lewandowski sigue inspirado

Para muchos, el Bayern se perfila como favorito al título este año, pero ese cuarto de final se presenta explosivo.

El conjunto muniqués, como se esperaba, no sufrió este sábado.

Había ganado ya 3 a 0 en la ida en Stamford Bridge, antes del parón por la pandemia, y la vuelta en Alemania se le presentaba muy favorable.

Más todavía cuando se adelantó en el 10, con un penal transformado por el polaco Robert Lewandowski.

En el 24, el Bayern sumaba el segundo, cuando Lewandowski asistió al croata Ivan Perisic, que batió al argentino Willy Caballero con un tiro cruzado.

El Chelsea vio cómo le anulaban un tanto a Callum Hudson-Odoi en el 28, pero en el 44 pudo acortar su desventaja por medio de Tammy Abraham.

A los londinenses le hacían falta todavía otros cuatro tantos para remontar la eliminatoria, una misión prácticamente imposible ante un Bayern tan sólido.

El equipo germano incluso pudo ampliar su cuenta, cuando en el 76 marcó el francés Corentin Tolisso, que remató en el centro del área un balón colgado por Lewandowski, que firmó el 4-1 definitivo en el 84, de cabeza a centro de Álvaro Odriozola.

El artillero polaco amplió todavía más su ventaja como máximo anotador de esta Champions, donde suma trece dianas.