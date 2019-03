Barcelona golea 5-1 al Lyon y se mete en cuartos de la Champions

El Barcelona, impulsado por un doblete de Leo Messi, se metió este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones goleando 5-1 al Lyon en el partido de vuelta de octavos de la competición continental.

Leo Messi abrió el marcador de penal (17), antes de Philippe Coutinho hiciera a puerta vacía el 2-0 (31), mientras Tousart recortó distancia (58) sólo para ver como Messi (78), Gerard Piqué (80) y Dembelé (85) sentenciaban el encuentro.

Las sorprendentes eliminaciones de Real Madrid y PSG, invitaban a no descuidarse y el equipo azulgrana, que no había pasado del empate 0-0 en la ida, salió enchufado desde el primer minuto.

El Barça, con Arthur distribuyendo juego, se instaló en campo contrario en el primer tiempo, ante un Lyon, que sin la pelota, buscaba hacer daño al contraataque.

Un disparo raso de Tanguy Ndombele (10) que se fue fuera lamiendo el poste demostraba que el peligro francés existía, pero llegó el primer gol azulgrana cuando Luis Suárez cayó en el área en un choque con Denayer que el árbitro castigó con penal.



- Coutinho reaparece -



Messi se encargó de transformar la pena máxima a lo Panenka para adelantar a los azulgranas en el marcador (17).

Con la tranquilidad del tanto, el Barça siguió llevando las riendas del partido, percutiendo por la banda izquierda por donde aparecía Coutinho.

El brasileño, cuestionado en las últimas semanas, fue uno de los mejores este miércoles para satisfacción de los más de 90.000 espectadores presentes en el estadio que aplaudieron cada una de sus acciones y lo despidieron con una gran ovación cuando fue cambiado.

El Lyon llegaba en destellos esporádicos al área de Marc-André Ter Stegen con tiros de Moussa Dembelé (20), pero la peor noticia para el equipo francés fue la lesión de su portero Anthony Lopes tras un choque con Coutinho.

El meta portugués tras ser atendido en el campo siguió jugando unos minutos, en los que vio como Suárez recortaba en el área para irse hacia adentro y ante la salida del portero dar el balón a su izquierda donde apareció Coutinho para marcar a puerta vacía (31).

Nada más marcar el Barça, Lopes se retiró siendo sustituido por Mathieu Gorgelin (34) y el partido acabó yéndose al descanso con un monólogo del Barça con disparos de Suárez (37) y de Messi (40).