¡Otra sorpresa! Bélgica cae ante Marruecos y coquetea la eliminación en Qatar 2022

El eterno caballo negro, la segunda mejor selección del mundo según el Ranking FIFA, no acaba de convencer. No es de ahora, es de hace varios años. Bélgica tiene un plantel de elite, Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Thibaut Courtois lo encabezan, también están Romelu Lukaku, Axel Witsel, Toby Alderweireld, entre otros, ese plantel es para generar buen futbol, incluso temor, sin embargo, en los torneos importantes, se apagan.

Bélgica llegó como favorito contra Marruecos en su segundo juego de la fase de grupos, la realidad fue distinta, los aficionados belgas siguen preguntándose ¿qué diablos pasó? El cuadro marroquí les pegó 0-2 contra todos los pronósticos. Las quinielas están rompiéndose en Qatar 2022.

Marruecos pegó dos veces y le anularon un tercer gol. César Ramos Palazuelos les atrasó el festejó a los marroquíes. El árbitro mexicano no le permitió a Hakim Ziyech celebrar la primera anotación por un fuera de lugar de Romain Saiss, el VAR intervino para echar de reversa el gol.

BELGIUM 🇧🇪 0-2 🇲🇦 MOROCCO

⚽ 90+2' Zakaria Aboukhlal 🇲🇦#FIFAWorldCuppic.twitter.com/9KoCqfcgWa — All goals replay (@goalsreplayg) November 27, 2022

Antes de eso Bélgica fue mejor en el campo, De Bruyne tejió varios ataques belgas, pero no hubo claridad enfrente, Michy Batshuayi pasó desapercibido.

Marruecos notó que el rival era vulnerable y decidieron atacarlo en el segundo tiempo. Los marroquíes no tienen el mejor plantel de la Copa del Mundo, pero poseen calidad con elementos como Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech y Youssef En Nesyri, los cuatro estuvieron en la cancha, Bono, el portero del Sevilla es otra de sus figuras, pero inexplicablemente no jugó. El cancerbero calentó, cantó el Himno Nacional, pero luego no apareció.

Marruecos encimó a los belgas, Abdelhamid Sabiri recién ingresado cobró un tiro libre por el lado izquierdo, Thibaut Courtois no midió bien el disparo y el balón terminó incrustándose en su red. El portero del Real Madrid no tuvo su mejor tarde.

La anotación encendió las alarmas belgas, Roberto Martínez realizó cambios, Romelu Lukaku entró a la batalla. Los ataques de Bélgica se incrementaron, tuvieron atrás a Marruecos, pero los contragolpes se convirtieron en su peor enemigo.

Los marroquíes esperaron la ocasión perfecta para finiquitar el juego, Hakim Ziyech desbordó por el lado derecho, vio solo a su compañero Zakaria Aboukhlal, le dio el balón y cayó el segundo tanto.



El tiempo estaba agotándose, César Ramos agregó 5 minutos que se diluyeron como agua. Marruecos ganó merecidamente y se apoderó momentáneamente de uno de los boletos a octavos de final en el Grupo F.

Bélgica cierra la primera fase contra Croacia, mientras que los marroquíes juegan frente a Canadá.

