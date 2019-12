Billy Álvarez rechaza acusaciones de malos manejos y lavado de dinero

La gestión de más de 30 años de Billy Álvarez al frente de Cooperativa La Cruz Azul ha vivido en 2019 uno de sus periodos más convulsos. Con una disidencia muy activa en su lucha por quitarlo del cargo y versiones periodísticas que lo acusan de malos manejos, desvíos y hasta lavado de dinero, el director general de la cementera ha tenido que recurrir a los tribunales para mantenerse al frente de esta institución.

Y así, de forma legal, asegura que responderá al periodista Carlos Loret de Mola, quien en su columna Historias de Reportero señaló al directivo de tener una fortuna de más de 5 mil 600 millones de pesos y propiedades en Colorado, Florida, Nevada y Oklahoma, además de estar bajo investigación de autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Lo que sorprende son las imputaciones a mi persona sobre depósitos y propiedades fuera del país. Mis declaraciones (fiscales) están regularizadas, mi patrimonio fue presentado en 1994 cuando ocupé el cargo de diputado federal, desde ahí está registrado”, comentó el directivo.

Futbol Abogado de Billy Álvarez desconoce a Garcés en Cruz Azul

“Lo que más llama la atención es que lo haya hecho una persona que trabajaba en un medio muy importante. Me veo obligado no sólo a aclararlo, se le va a requerir a través de mi abogado personal, no el de la empresa, para que la información la verifique, la entregue, porque afecta la seguridad de mi familia, la seguridad personal y la imagen de la Cooperativa Cruz Azul”.

Guillermo Álvarez afirmó enfático que hasta el momento no ha sido requerido por autoridad alguna sobre éste u otros señalamientos, pero se dijo dispuesto a colaborar si es requerido, además de ser respetuoso de que el grupo disidente manifieste su inconformidad a su gestión, siempre y cuándo sea a través de la asamblea, que es la vía correcta para expresar su sentir sobre este tema.

Respecto al Club Deportivo Cruz Azul, reconoció que no es un negocio rentable para la empresa, sino que se sostiene con recursos de la Cooperativa, misma que recibe los informes financieros no sólo son del equipo, sino de las 12 empresas que integran el grupo, sobre el tema del nuevo director deportivo que ha causado tanta expectación dijo que será después..