Brindar espectáculo, el pendiente de Miguel Herrera

Las Águilas no dan espectáculo, su juego es tedioso y muchas veces poco efectivo. Eso tiene a sus seguidores molestos. Miguel Herrera es consciente de todo y es el primero en querer cambiar esa situación.

El “Piojo” quiere un América que brinde emociones: “La verdad que cada día nos acercamos más a ese equipo que quiero, nos estamos adecuando, varios jugadores llegaron tarde, pero no es pretexto, siempre tenemos que salir a ganar. El plantel tiene que estar al cien física y técnicamente, yo creo que en dos fechas más se puede ver lo que deseo, ser un cuadro que dé espectáculo”, destacó.

Afinar su puntería va de la mano con los deseos del entrenador de los azulcremas: “Queremos mejorar en la contundencia, para eso trabajamos, si marcamos todas las oportunidades que generamos no vamos a sufrir tanto”, señaló el técnico.

Herrera insistió en ese aspecto, no perdonar frente al portero rival es su mayor deseo: “Si anotamos rápido el rival tiene que modificar, podemos definir los partidos desde antes, tenemos que ser más contundentes, aunque si ganas 10-0 o 1-0 es lo mismo, pero la gente quiere un equipo que divierta, en eso estamos trabajando”, destacó.

El juego frente a Lobos BUAP será la oportunidad ideal para ya no fallar: “Yo no estoy diciendo que Lobos es un rival fácil, eso lo dijeron ustedes (medios de comunicación), si ellos vienen a proponer se puede dar un juego de ida y vuelta, el anterior juego contra ellos pudo ser un marcador de escándalo”, expresó.

Miguel recalcó en “ser contundentes, tenemos que hacerlo para manejar la pelota y el juego”, dijo.

FALTÓ LA CEREZA

América se reforzó con Jérémy Ménez y Andrés Ibargüen, pero les faltó su “9”. Herrera no está triste, pero sí lo quería: “Nunca dije que ya estaba, si llegaba era la cereza del pastel, pero no se dio. Pedí a dos refuerzos y me los trajeron, tengo a un equipo más sólido, con más variantes en la banca, América es un equipo que tiene que tener diferentes recursos, ahora los tenemos”, explicó.

TAMALIZA

El 2 de febrero no pasó desapercibido en Coapa, el cuadro azulcrema tuvo presente el Día de la Candelaria y llevó al nido un bote repleto de tamales. Miguel Herrera, tras ofrecer conferencia de prensa, no perdió el tiempo y fue el encargado de repartirlos.

De verde y rojo, el “Piojo” deshojó varios tamales y los obsequió a camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Hubo un reportero gráfico que se abalanzó sobre la comida, con una mano recibió la comida y con el otro intentó apretar el botón de obturación de su cámara. Además de él, hubo otros presentes que aprovecharon la “gorra” y le entraron con todo al alimento de maíz.