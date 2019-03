Bruno Marioni fue claro en torno al descenso

Las reglas de la Liga MX permiten que el equipo que pierde la categoría pagué 120 millones de pesos para no perder, situación que Bruno Marioni desaprueba rotundamente, de acuerdo con el argentino, estar en la división de oro es algo que debe ganarse a pulso en la cancha.

“Es una opinión personal, nada tiene que ver Pumas, no estoy de acuerdo, creo que los descensos y ascensos se hacen para que se cumplan, pero bueno es la reglamentación de la Liga la que tenemos que respetar y en la que nosotros no tenemos participación” expresó Marioni.

“Yo que estuve en Liga de Ascenso se hace un esfuerzo impresionante y si tienes la posibilidad como Tapachula de subir y no te dejen es doloroso, para la gente, para el estado, para todos. Se me hace muy barato pagar y quedarte en Primera División, no estoy de acuerdo, va contra la esencia de este deporte”, expuso.

El "Barullo" consideró que, a pesar de todo, algunos clubes del Ascenso MX están en condiciones complicadas como para subir a la siguiente categoría, por lo que de cierta manera aplaude que los directivos busquen instituciones sólidas.

“No hablo de menosprecio, habló de que las reglamentaciones son injustas, pero a favor de la Liga, muchos equipos de Ascenso tienen condiciones difíciles para estar en Primera División, por eso la Liga creó reglamentaciones para que el equipo que suba sea sólido”, declaró.

Alabó el proyecto del Atlético de San Luis, aunque consideró que otros clubes todavía no están listos para competir de igual a igual.

Acerca de la semifinal de Copa MX que afrontarán ante los Bravos de Juárez, Marioni aceptó que Pumas parte como favorito al ser integrante de la Primera División.

“Por lo que mencionas de las categorías diferentes, Pumas es el favorito, no lo voy a negar, como dije contra Dorados, Juárez merece todo respeto".