Bruno Marioni peleará por el doblete

Un club de los blasones que ostenta Universidad Nacional no puede darse el lujo de desdeñar algún torneo de los que dispute, por lo que Bruno Marioni, estratega auriazul, afirmó que su equipo no hará diferencias entre Liga y Copa, dado que ambiciona ambos. “En Pumas es una responsabilidad muy grande pelear todo lo que juegue, posiblemente en algún momento tienes que ir midiendo, sobre todo la fatiga, el cansancio; no todos los jugadores alcanzan a recuperarse de igual manera, pero no quiere decir que tenga que optar por darle más importancia a un torneo que a otro”, atajó el argentino.

Futbol Arranque de ensueño para Bruno Marioni con los Pumas

El “Barullo” explicó que siempre será realista con sus jugadores, por lo que los hombres que se encuentren mejor física y futbolísticamente serán los elegidos para participar. “Yo creo que es bueno ser realista y honesto siempre, porque al plantel lo tengo bien, pero no sé qué va a pasar en tres fechas, a lo mejor podemos jugar cada tres días como en Europa; tengo que ir viendo la evolución de mi plantel, sería ilógico sentarme y decir que me voy a decantar por acá”, arguyó.“Mientras podamos seguir luchando de igual a igual con el plantel, jugaremos los que mejores veo en ese momento”, expuso. Consideró que no tiene en su nómina a 11 titulares, sino 25 futbolistas capaces de hacer las cosas bien cuando así lo requiera. “Es importante que entiendan que todos son importantes a menos que ellos se descarten. El que baja los brazos le da la oportunidad a otro compañero”.

Acerca del rival de la Copa MX, alabó la calidad de jugadores que tiene Ricardo Valiño en su nómina y afirmó que Pumas podría meterse en aprietos al ser favorito. “Zacatepec es un equipo que trata de tener buen juego asociado, tiene jugadores de categoría, hay gente importante y hay mucho respeto, porque es un cuadro que puede generar problemas”, mencionó.

Sobre la posibilidad de enfrentar a Diego Maradona, Bruno prefirió mantener la mesura. “Prefiero pensar en que mi equipo haga un buen partido mañana (hoy), si pasamos, hablamos de Maradona”.