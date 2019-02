Bruno Marioni y su primer clásico como entrenador de Pumas

Sufrió y lo hizo como nadie. El último campeón de goleo de Pumas vivió la semifinal del Apertura 2018 con un gran dolor. En aquellos momentos, Bruno Marioni no formaba parte de Universidad Nacional, pero su amor por el azul y oro es tan grande que no toleró ver caer a su equipo ante América.

El “Barullo” sabe que sus pupilos tienen una cuenta pendiente con las Águilas, sin embargo, les restó peso a los suyos y aseguró que tienen que dejar ese encuentro en el pasado, no les sirve de nada tenerlo en la memoria colectiva.

“Nunca he disfrutado una derrota de Pumas, sea lo que sea lo que pasó, es anecdótico, yo no quiero hablar de lo que pasó, quiero hablar del futuro, que mis jugadores se olviden del pasado, porque no sirven de nada”, declaró el timonel en conferencia de prensa. “Las estadísticas cuentan mucho, no puedo dejar el pasado atrás, pero tomé este equipo hace dos semanas y me voy a responsabilizar solamente por lo que haga este equipo de dos semanas en adelante, este equipo va a tener otra cara”.

Marioni no rehúye al desafío a pesar de que la plantilla de América luce completamente poderosa en comparación con la suya, pero sabe que solamente con corazón pueden igualar los cartones. “Hay equipos que están por nómina y plantilla bastante arriba nuestro y América es uno de esos equipos. Tienen la posibilidad de traer jugadores, mas está institución tiene otra filosofía y le lucha de igual a igual a muchos grandes equipos, con esfuerzo, garra, ilusión, actitud”, expuso el argentino.

SOBRE NICOLÁS CASTILLO

El Clásico Capitalino recibió un aderezo especial por la llegada del chileno Nicolás Castillo, ex delantero de Pumas, a Coapa, sin embargo, para Bruno Marioni son situaciones del futbol y prefirió no entrar en detalles sobre un jugador que no milita en la escuadra universitaria.

“Es parte del deporte, lamentablemente hay jugadores que han marcado historia en equipos y cuando se van a otro son abucheados, es el color del futbol, no hay que darle mucha importancia y no quiero emitir opinión de un jugador que es del América”, remató el jovcen estratega que intentará conseguir su segundo triunfo en fila.