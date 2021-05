Buffon dejará la Juventus, pero aplaza decisión sobre retiro

El arquero de la Juventus Gianluigi Buffon dijo que dejará el club cuando expire su contrato al final de la temporada, pero que aún podría unirse a otro equipo si recibe una oferta adecuada.

El jugador de 43 años se unió por primera vez al club de Turín procedente del Parma en 2001 y ha estado allí desde entonces, con la excepción de una temporada en el Paris Saint-Germain francés en 2018-19.

Foto: Reuters

"Mi futuro está claro. Este año terminaré definitivamente mi larga y hermosa experiencia en la Juventus", dijo Buffon a beIN Sports.

"Me retiraré o encontraré una situación que me motive, una experiencia diferente a tener en cuenta", señaló. "En la Juve he dado y recibido todo. Hemos llegado al final de un ciclo y por eso es adecuado que me despida".

Considerado como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, Buffon ha ganado 10 títulos de la Serie A y cuatro trofeos de la Coppa Italia con la Juve, además de alcanzar la gloria en el Mundial con Italia en 2006.

Buffon ha sido suplente del polaco Wojciech Szczesny desde que regresó de París en 2019 y ha jugado en 12 ocasiones en todas las competiciones esta temporada.

La campaña 2020-21 de la Juve ha sido para el olvido, ya que marcha quinta en la Serie A a falta de tres partidos y fue eliminada de la Liga de Campeones por el Porto en octavos de final.

Sin embargo, Buffon ha jugado todos los minutos en el camino de los blanquinegros hacia la final de la Coppa Italia y podría jugar su partido de despedida en la final ante el Atalanta el 19 de mayo.