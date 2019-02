Caixinha asume fracaso de Cruz Azul en Copa; su puesto, en duda

Se consumó el fracaso y se confirmó la crisis. Cruz Azul está hundido en el 2019, en ánimo, en futbol, en conexión con su gente, en todo. La noche del martes se fue eliminado de la Copa, ante menos de mil 600 personas en el Azteca y despedido entre abucheos.

La molestia es clara y justificada, dijo Pedro Caixinha al finalizar el juego y aseguró que ahora estarán enfocados al 100% en la liga:

“Es un fracaso, y asumo toda la responsabilidad. Ahora nos meteremos de lleno en la Liga donde jugaremos 10 finales, y trataremos de primero calificar a la liguilla y luego, una vez más pelear por el título”.

Consciente de que su puesto está en duda debido a los resultados negativos, Pedro dijo que mientras él sienta apoyo por parte de la directiva, se mantendrá firme en el proyecto:

“Así soy yo. Soy una persona que si siente que no tiene el respaldo se va. Que si siente que no tiene la capacidad de hacer el trabajo, se va. Que si siente que no puede sacar las cosas adelante, se va. Así soy yo. Si no sintiera el respaldo en esta, o cualquier otra institución, me voy”.