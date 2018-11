Caixinha sabe la importancia del partido contra Morelia

En Cruz Azul saben que Morelia no será un rival fácil de superar. Los michoacanos dependen de sí mismos para clasificar a la Liguilla y eso los hará más peligrosos en juego de este sábado contra La Máquina.



“Un día me preguntaron quiénes eran los favoritos y yo dije todos los que entren a la Liguilla porque sé cómo es el formato y por eso no les menospreciamos. La intención de quedar en primero no es menospreciar a los rivales, creo que algo que ha estado muy claro por parte de nosotros para todos los contrincantes es el respeto y ése nos ha llevado a valorar más esos equipos y a querer ganarles a nuestra manera”, aseguró el controvertido estratega de Cruz Azul, Pedro Caixinha.

“En la Liguilla va a ser lo mismo yo sé cómo las cosas están organizadas acá, sé cuáles son las reglas desde el inicio. Todo está muy claro para definir cuáles van a ser los primeros ocho y todos los que entran tienen, desde mi punto de vista, las mismas posibilidades de ganar o de salir campeón”, agregó el portugués.

A su favor, los purépechas tienen la forma en la que han cerrado el torneo. En los últimos cinco partidos, la Monarquía ha ganado cuatro partidos.

“Morelia ha sido uno de los equipos que no inició de lo mejor el torneo, pero en lo que toca a estos últimos partidos es el equipo que viene mejor. Tiene doce puntos de ellos, detrás de ellos estamos nosotros y luego Pumas con 10, eso quiere decir que es el equipo que está cerrando mejor. Añadido a eso, se van a jugar la vida para estar calificados nada más dependiendo de ellos mismos, así que esperamos un equipo muy fuerte a querer ganar el partido desde el inicio contra otro equipo, que somos nosotros, también muy fuerte que queremos ganar el partido desde el inicio”, analizó Caixinha sobre este encuentro. Además tocó otros temas, como la Selección.