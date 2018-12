[VIDEO] Hermosillo explotó por otra final perdida

Uno de los máximos referentes de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, no ocultó su molestia y tristeza por otra final perdida de su equipo ante América, y sobretodo por la forma en que se dio, ya que según él, el equipo jugó sin corazón:

“Te puede ganar un equipo. Pero que me gane metiendo, corriendo, intentando. Y lo que más me molesta son las declaraciones de los jugadores. No tienen sentimiento, no tienen responsabilidad de haber perdido una final”, sentenció Carlos para Fox Sports.

El ex atacante no espera tantos cambios en el equipo, pero sí les pide que para el próximo torneo, muestren más “sangre” en momentos importantes:

“Les faltó sangre anoche. El equipo está lleno de buenos jugadores, no espero que se hagan tanto cambios. El camino es el correcto, pero hay que ganar en los juegos importantes y otra vez se quedó corto”.ç

"LO QUE ME MOLESTA, SON LAS DECLARACIONES DE LOS JUGADORES" #CentralFOX El durísimo análisis de Carlos Hermosillo tras la derrota de Cruz Azul contra América: pic.twitter.com/vYTHnd2MCO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 17 de diciembre de 2018

Por último, Hermosillo le mandó un emotivo mensaje a la afición cementera, pidiéndoles paciencia, pese al momento complicado que atraviesan:

“Hay que estar en las buenas, en las malas y en las peores. Hay que aguantar este momento duro y seguir apoyando, que pronto nos tocará festejar a nosotros”.

