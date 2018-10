¿Carlos Vela se va de la Selección Mexicana?

La está rompiendo en la MLS, fue uno de los mejores de la selección en el último Mundial, su calidad no está en duda, sin embargo, Carlos Vela dejó abierta la posibilidad de no seguir más con el Tricolor.

En entrevista para ESPN, el atacante prefirió darle la oportunidad a la nueva generación de futbolistas mexicanos, para que sean los referentes en la escuadra nacional:

Estoy en un momento de mi carrera, con cierta edad donde ya no me siento en mi mejor nivel. Hay gente joven que viene muy bien y creo que son ellos los que tendrían que ser las piezas importantes de la selección.

Vela se dio tiempo para hablar de la posible llegada de Gerardo Martino a la selección, al cual le da el visto bueno, debido a su gran experiencia en el futbol.

Creo que si llega él, haría un buen trabajo. Es un entrenador con mucha experiencia y ayudaría mucho al futbol mexicano.

Aunque no se sienta en su mejor forma, Carlos dijo que si el “Tata” lo llegara a convocar, tendría que ver si en verdad puede o no ayudar al equipo. Tal y como lo hizo el proceso previo al Mundial de 2014, donde se ausentó de la selección por mucho tiempo:

Si mi nivel y mi futbol están bien y el técnico decide, pues claro que podemos estar ahí. Obviamente, hay que mantener el nivel, hay que seguir trabajando y después, el que se lo merezca.

Por último, el campeón del mundo sub 17 en 2005 habló de la posibilidad de jugar en el futbol mexicano, en específico en América:

Nunca se han comunicado conmigo y por ahora no pienso en jugar en México. Si más adelante se abre la posibilidad, claro que lo haría, pero por ahora, no pienso en otra cosa que no sea en Los Ángeles.