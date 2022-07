Selección Mexicana anuncia la salida de Maribel Domínguez; caso es investigado

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sacó un comunicado en el que confirmó la separación de Maribel Domínguez, así como de su cuerpo técnico de la Selección Sub-20 Femenil, tras iniciar un proceso de investigación, por lo que Ana Galindo será la que tomará las riendas de dicha escuadra.

“La FMF informa que ante una solicitud de investigación, inmediatamente se abrió dicho proceso de investigación de acuerdo con los protocolos internos establecidos”, se puede leer. “Para apoyar este proceso y garantizar su imparcialidad, temporalmente se ha suspendido al cuerpo técnico de esta selección, asumiendo la responsabilidad la DT Ana Galindo”, añadieron.

En cuanto a los motivos, optaron por mantenerlos en privado y no revelar detalle alguno, sin embargo, será esta tarde cuando el presidente de la Federación Mexicana hable de dicho tema en la conferencia que dará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Además, cabe recordar que el combinado azteca se encuentra en la preparación del Mundial de la categoría, mismo que se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto en Costa Rica.

De Luisa guarda silencio sobre caso: "no se puede comentar nada"

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, no dio detalles sobre la separación de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico como los responsables del equipo femenil Sub-20 e insistió en no decir nada hasta que no acabe el proceso de investigación.

“Como lo comunicamos hace unas horas, el día 18 de julio recibimos una solicitud de investigación, en el momento en el que nos llegó ese documento arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Futbol para un caso de este tipo, la investigación se está llevando a cabo, mientras está este proceso obviamente no podemos comentar mayor tema”, dijo Yon.

🗣️ "No podemos comentar nada mientras está la investigación, pero después de que concluya se informará": Yon de Luisa sobre el caso de Maribel Domínguez



📹: @OSWALDOFIG12



👉🏻 https://t.co/lPJ2XEicso pic.twitter.com/kGxrAKUkD0 — Esto en Línea (@estoenlinea) July 21, 2022

De Luisa expuso que “con mucho gusto una vez que se concluya la investigación y tengamos los resultados finales, lo primero que se hará será la toma de decisiones que nos conlleva esa información y acto inmediato se los comunicaremos, pero mientras esté la investigación guardaremos silencio”, recalcó el directivo.

Yon fue reiterativo, los medios insistieron en el tema, incluso se le comentó del despido del preparador físico Roberto Melville, sin embargo, De Luisa insistió en lo mismo: “No vamos a hacer ningún comentario mientras esté la investigación”, expuso.

El directivo también fue cuestionado sobre el futuro de Ana Galindo, posiblemente la nueva estratega del cuadro femenil Sub-20: “No vamos a hacer comentarios mientras dure la investigación”, recalcó.

El tema que tocó Yon fue sobre el proceso para elegir a la nueva cabeza de selecciones nacionales femeniles: “Estamos avanzando en ese tema, candidata o candidato, obviamente por la urgencia y la necesidad de tener a Jaime Ordiales hoy (jueves) aquí sentado, fue la prioridad en estos días, pero ese proceso ya lo empezamos y esperemos en las próximas o semanas tener ya la estructura completa en el sentido de tener las dos direcciones de selecciones nacionales”, contó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es importante señalar que la FMF recién tuvo cambios con la salida de Gerardo Torrado, Nacho Hierro y Luis Pérez, esto tras los fracasos que se tuvieron en la Sub-20 varonil, así como en la categoría mayor de Femenil, quien fue eliminada del Campeonato Concacaf W, por lo que se quedó sin Mundial y sin pase a Juegos Olímpicos.