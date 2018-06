Castigan a Arabia Saudita por humillante derrota que le propinó Rusia

Las autoridades deportivas saudíes afirmaron este viernes que van a pedir cuentas a los jugadores de la selección, un día después de la derrota humillante ante el anfitrión Rusia (5-0) en la apertura del Mundial-2018 de futbol.



"El resultado es decepcionante e insatisfactorio", reconoció Adel Ezzat, presidente de la Federación Saudí de Futbol, en declaraciones a la cadena de televisión Al Arabiya. "Algunos jugadores deberán rendir cuentas", advirtió.

"Esta catástrofe no se debe a la condición física, sino a errores técnicos" de los jugadores ante el equipo peor clasificado en el ranking FIFA (70º) entre los 32 participantes del Mundial, lamentó.

Ezzat citó a tres jugadores en especial -el arquero Abdullah Al Mayuf, el defensa Omar Hosawi y el atacante Mohammed Al Sahlawi-, sin precisar qué medidas se tomarán.

El jefe de la autoridad deportiva saudí, Turki Al Cheikh, cuyo país ha invertido enormes cantidades de dinero para aumentar su influencia en el mundo del futbol, dijo asumir "la total responsabilidad" de la derrota, criticando también a los jugadores.

"Hemos hecho todo lo posible por ellos (...) Les hemos dado el mejor equipo de entrenadores", afirmó en un vídeo publicado en Twitter.

"Que nadie me diga que (el entrenador hispano-argentino Juan Antonio) Pizzi no es un entrenador de renombre. Son los jugadores, no han hecho ni el 5% de lo que se les pedía. Es una realidad que tenemos que admitir", afirmó.