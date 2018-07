César Ramos aguarda por una semifinal en Rusia 2018

El central mexicano César Arturo Ramos Palazuelos no fue considerado para pitar alguno de los cuatro partidos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo, sin embargo, se mantiene dentro de los candidatos de FIFA para aparecer en las semifinales.

Futbol Jorge Campos, destaca a porteros que compiten en la justa balompédica

El árbitro mexicano tuvo participación en dos juegos de primera ronda (Brasil vs Suiza y Polonia vs Colombia) Además del Uruguay vs Portugal, donde tuvo una destacada actuación.





Junto al argentino Néstor Pitana, Ramos es el silbante con más juegos de la justa mundialista y ambos podrían ser considerados para las partidos de antesala a la gran final el próximo 15 de Julio.