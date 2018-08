¡Se va otro grande! Chaco Giménez se despide del futbol

Christian ‘El Chaco’ Giménez anunció su retiro del fútbol profesional el cual realizará para el mes de diciembre a lo que se agregará una semana de homenajes hacia su persona por parte del Club Pachuca a nivel estatal, nacional e internacional.

“Esta es la segunda etapa que llevo en el club y realmente son brillantes, desde los más chicos a los más ancianos nos tratamos de igual a igual y me dan mucha fuerza para disfrutar el día a día, para hacerlo, retirarme en diciembre, se ha especulado mucho que me iba a retirar hoy” dijo.

Agregó que el día martes habló con Jesús Martínez, “le dije cumplo 20 años de carrera y que quería hacer el anuncio de mi retiro también y él me dijo que no, que anunciase los 20 años pero lo del retiro que no era tan fácil, que no era sencillo que porque creo que tengo una carrera como la quiso tener, estoy en el lugar donde quise estar y que me tenía preparado este homenaje por lo cual estoy realmente agradecido.

"México es mi pais y estoy súper orgulloso de él" Declaró el Chaco Giménez.



🇦🇷 Boca Jrs.

🇦🇷 Unión de Santa Fe.

🇦🇷 Independiente.

🇲🇽 Veracruz.

🇲🇽 América.

🇲🇽 Cruz Azul.

🇲🇽 Pachuca.



¡20 AÑOS DE TRAYECTORIA!

El futuro para Chaco

Por su parte Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca refirió que el jugador es un ejemplo a seguir por lo cual no era tan fácil dejarlo ir sin un homenaje digno a su carrera.

También le ofreció un cheque en blanco para el mes de diciembre en el cual podrá elegir dentro del Club cualquier puesto ya sea directivo o como entrenador.

A esto de agregará una semana dedicada al Chaco en la que el Club realizará actividades en su homenaje, algunas de ellas con el público en general además de develar un palco con su nombre en el estadio Hidalgo.

¡POCO A POCO VAN CAYENDO! 😰



El día de hoy, 'Chaco' Giménez anunció su retiro del futbol profesional tras 20 años. Un argentino que se volvió mexicano.



¡Adiós Vaquero! 😭

A través de diversos medios de comunicación también harán homenaje a esta brillante carrera de 20 años no sólo en México sino en Chile y Argentina.

El Chaco se despidió con la siguiente frase:

Yo dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Hasta acá llegué, muchas gracias y hasta pronto fútbol

Finalmente Jesús Martínez dejó en entredicho la posible extensión de seis meses más de Oscar “El Conejo” Pérez.

