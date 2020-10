Champions: Barça y Juventus inician con victorias; PSG cae ante el United

La fase de grupos de la Liga de Campeones 2020-2021 arrancó este martes con victorias lógicas de favoritos como el Barcelona o la Juventus ante rivales de menor entidad, mientras que el Manchester United ganó 2-1 en el terreno del París Saint-Germain, vigente subcampeón del torneo, en el choque estrella del día.

El Barça firmó la mayor goleada del día con un 5-1 en el Camp Nou ante el Ferencvaros húngaro, lo que le sitúa como primer líder del grupo G, donde la Juventus es segunda tras imponerse 2-0 en Ucrania al Dinamo de Kiev.

El capitán azulgrana Lionel Messi abrió el marcador de penal (27), Ansu Fati hizo el 2-0 de disparo cruzado (42) y después asistió a Philippe Coutinho para hacer el 3-0 (52), en un partido que el Barça acabó con diez por la expulsión de Gerard Piqué por roja directa (69).

El central derribó a Tokmac Nguen, que se iba solo, cometiendo un penal que transformó Igor Kharatin (70) para poner el 3-1, pero casi al final Pedri marcó el 4-1 (82) y Ousmane Dembélé el 5-1 definitivo (89).

La victoria es una inyección de moral para los azulgranas, a unos días de enfrentarse el sábado al Real Madrid en la Liga española y antes de medirse la próxima semana a la 'Juve' en la segunda jornada de la 'Champions'.

Dobletes de Morata y Angeliño

Por su parte, la Juventus consiguió su triunfo por 2-0 en el campo del Dinamo de Kiev gracias a un doblete de Álvaro Morata.

Morata asumió así el papel protagonista en ausencia de la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, de baja tras dar recientemente positivo al Covid-19.

"Son tres puntos importantes. Cada año tenemos la posibilidad de ganar (el título europeo) y queremos poder lucharlo hasta el final", afirmó Morata.

En los otros partidos del día, muchas miradas se dirigían al Parque de los Príncipes, donde el París Saint-Germain cayó 2-1 ante el Manchester United, su verdugo europeo en 2019.

El equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer abrió las hostilidades con un gol de penal, al segundo intento, de Bruno Fernandes (23). El conjunto local empató tras el descanso gracias a un remate de cabeza en propia puerta de Anthony Martial (55).

La igualada dio paso a los mejores minutos del partido, con las dos escuadras volcadas sobre el área contraria, hasta que Marcus Rashford conectó un gran zurdazo (87) que le entregó los tres puntos a los mancunianos.

En su grupo, el RB Leipzig, semifinalista de la última Champions y 'tercero en discordia' en la búsqueda de las dos plazas que dan acceso a octavos de final, arrancó con una victoria por 2-0 ante el Estambul Basaksehir, gracias a un doblete del español Angeliño.

Tablas entre Chelsea y Sevilla

Por su parte, el Chelsea y el Sevilla, los favoritos del grupo E, igualaron sin goles (0-0) en Stamford Bridge, en una llave en la que Rennes y Krasnodar también empataron, en su caso 1-1.

En el grupo F, el Lazio y el Brujas consiguieron empezar con victorias.

La Lazio venció 3-1 al Borussia Dortmund, en un duelo que había generado expectación por el pulso de goleadores entre Ciro Immobile y Erling Haaland.

Cada uno marcó un tanto, pero Immobile y la Lazio pudieron festejar el triunfo.

Por su parte, el Brujas venció 2-1 en Rusia al Zenit con un gol de Charles De Ketelaere, de 19 años, en el descuento final (90+3).

El miércoles se completa la primera jornada de la fase de grupos de la Champions con otros ocho partidos, entre los que destaca el del vigente campeón, el Bayern Múnich, ante el Atlético de Madrid.

El Real Madrid, por su parte, se enfrenta al Shakhtar ucraniano.

