¡Todo listo en Madrid! Tottenham vs Liverpool por el reinado de Europa

Una montaña rusa de emociones condujo al Tottenham y al Liverpool a la final de la Champions League en Madrid 2019, con una fase de grupos discreta por parte de ambos equipos, pero remontadas de calibre en sus eliminatorias, especialmente en las semifinales, ante Ajax y Barcelona, respectivamente.

Han pasado 11 años desde que Chelsea y Manchester United protagonizaron la primera final inglesa en la historia de la Champions League y después de que Chelsea conquistó la Europa League frente al Arsenal, la temporada baja el telón en el estadio Metropolitano, con un duelo tremendo y a todas luces inesperado.

░M░A░T░C░H░D░A░Y░

Tonight is the UEFA Champions League Final! 🤩🤪🤩😵🙌

___________ will lift the 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/8UaanD76Ut — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

El premio: heredar el trono que el Real Madrid ocupó las últimas tres temporadas.

Pocos hubieran apostado porque el Liverpool repitiese la hazaña de alcanzar la final por segundo año consecutivo. Sobre todo, por las tres derrotas como visitante en la fase de grupos, además del 3-0 sufrido en la casa del Barcelona, en semifinales Lo del equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp es un milagro.

Foto: @ChampionsLeague

Pero lo del Tottenham no es para menos. No fichó en el mercado de verano ni en el de invierno, convirtiéndose en el primer equipo de la rimbombante Premier League en hacerlo.

Dejó fuera de manera dramática al Manchester City y acortó la vida de muchos corazones londinenses con lo acontecido frente al Ajax Quizás lo del conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino también tenga una explicación divina.

🎵 Glory glory Tottenham Hotspur ... ⚪️

🎵 And you'll never walk alone ... 🔴



🤔 Which song will be sung at full time?#UCLfinal pic.twitter.com/sS7tlN3nlK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

Al Liverpool, la experiencia le tiñe canas. Posee cinco Copas de Europa, y Klopp ya ha perdido dos finales, la primera de ellas con el Borussia Dortmund frente al Bayern Múnich. Otra derrota más no encontraría sentido ni a millones de años luz.

Más de tres siglos después de la Batalla de Worcester, los ingleses se enfrentan en otra lucha fratricida.

🏆 2019 = _______#UCLfinal pic.twitter.com/5HK1VOc6hR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019

Entonces, era 1651 y el futbol no estaba ni cerca de ser el pensamiento aislado de un loco inventor. Fue el 3 de septiembre cuando las tropas parlamentaristas derrotaron a las monárquicas en la batalla de Worcester para poner punto final a la guerra civil inglesa.

Han pasado más de 350 años para que esta vez la refriega sea deportiva, más refinada, dulce y quizás romántica. Han pasado siglos para que las balas, los cañones y las escopetas se hayan transformado en un balón de futbol.

ALINEACIONES

📋 @LFC ✅

🔴 Firmino is back for Liverpool!#UCLfinal pic.twitter.com/ueKj1GrLU4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019 📋 @SpursOfficial ✅

⚪️ Kane starts up front for Tottenham! #UCLfinal pic.twitter.com/wI9SR3DqAg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de junio de 2019