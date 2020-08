Charlyn Corral da positivo a Covid-19 y se pierde la Champions

Malas noticias en el seno de Madrid. Charlyn Corral no será parte de la batalla contra el Barcelona en la disputa de la emblemática UEFA Women’s Champions League en los cuartos final, ya que anunció que resultó positivo en Covid-19.

"Me gustaría compartirles que hace unos días se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con mas fuerza, lo que me permitió retomar la actividad física desde casa, sin embargo en las siguientes pruebas el resultado fue el mismo”, explicó la delantera en un comunicado.

De igual manera, subió un video en el que externó lo triste que se siente ante dicha situación, aunque recalcó que lo primordial ahora es la salud.

“Como ya vieron en el escrito la verdad es una pena no poder estar en este primer partido de cuartos de final de Champions con mis compañeras, sinceramente es algo que me hacía mucha ilusión, algo por lo cual trabajé, pero ahora sé que lo importante es recuperar al 100% mi salud, en mi siguiente prueba salir negativa y posteriormente poder integrarme con mis compañeras”, mencionó.

Sobre la línea, aprovechó para desearle lo mejor a su equipo, al tiempo que mandó un mensaje a todos aquellos que luchan con esta pandemia: “Solo puedo desearles lo mejor, no tengo duda que van a hacer un gran partido y desde casa estaré apoyándolas en todo momento, también aprovecho para mandar mucha fuerza y ánimo a todas las personas que se encuentran batallando con este virus tan desagradable; deseo que por to se recuperen y lo puedas superar”, cerró.

El cotejo del cuadro colchonero será el día viernes en el estadio San Mamés, cuando las del Atleti reciban al Barca. Cabe señalar que Deyna Castellanos, otra de las jugadoras clave del conjunto, también se perderá el duelo por la misma situación del coronavirus













